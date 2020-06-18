Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

Александр Добровинский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

По его словам, 18 июня он снова обратился к вдове и брату погибшего из-за спекуляций на тему якобы согласия семьи Захарова принять денежную компенсацию от артиста.

«Оба — и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров — написали мне, что их решение неизменно: компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд», — заявил Добровинский.

Правозащитник добавил, что доверители разрешили ему опубликовать переписку, в которой они отрицают свое согласие на компенсацию. «Надеюсь, после публикации сообщений вдовы и брата погибшего все нелепые домыслы, распространяемые в СМИ, прекратятся», — резюмировал Добровинский.