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Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

Александр Добровинский
Александр Добровинский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

По его словам, 18 июня он снова обратился к вдове и брату погибшего из-за спекуляций на тему якобы согласия семьи Захарова принять денежную компенсацию от артиста.

«Оба — и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров — написали мне, что их решение неизменно: компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд», — заявил Добровинский.

Правозащитник добавил, что доверители разрешили ему опубликовать переписку, в которой они отрицают свое согласие на компенсацию. «Надеюсь, после публикации сообщений вдовы и брата погибшего все нелепые домыслы, распространяемые в СМИ, прекратятся», — резюмировал Добровинский.

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг данные о компенсации
Общество
Александр Добровинский

Авария на Садовом кольце с участием Ефремова произошла вечером 8 июня. Находившийся в нетрезвом состоянии актер вылетел на встречную полосу и врезался в машину службы доставки. Ее водитель, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице на следующее утро. Против Ефремова возбудили уголовное дело и посадили его под домашний арест.

Спустя несколько дней Ефремов записал видео с извинениями перед семьей Захаровых, в котором заявил, что хотел бы помочь им любыми способами, чтобы искупить свою вину. Близкие погибшего не приняли извинений, назвав их запоздалыми. Добровинский сообщал, что Захаровы не собираются принимать никакую помощь от актера.

Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям
Общество
Михаил Ефремов

После этого адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал отказ семьи Захаровых от компенсации «чьим-то грязным пиаром». Правозащитник утверждал, что пострадавшая сторона надеется на большую компенсацию.

17 июня Пашаев заявил, что брат погибшего, Валерий Захаров, готов обсуждать вопрос компенсации, если на это даст согласие Добровинский. Однако позже Добровинский опроверг эту информацию, заявив, что Захаров не говорил об этом.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, компенсация
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