Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

Михаил Ефремов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего после ДТП на Садовом кольце с участием актера Михаила Ефремова, не требовали от представителей артиста компенсацию. Об этом сообщил РБК адвокат семьи Захарова Александр Добровинский.

«Семья полностью опровергает заявления представителя Ефремова о сумме компенсации, называя его слова ложью и очередным оскорблением в их адрес», — сказал Добровинский, добавив, что родственники «не понимают, почему защита продолжает спекулировать этой темой».

Добровинский сообщил, что не было встреч и разговоров между сторонами о возможной компенсации. «С самого начала семья отвергала любую внесудебную компенсацию, и их позиция неизменна. Мы ждем только суда», — сказал он.

26 июня адвокат актера Эльман Пашаев сообщил телеканалу «360», что потерпевшая сторона требует «космические суммы» в качестве компенсации — 100–150 млн руб. Ранее Пашаев говорил, что сумма компенсации от Ефремова для семьи Сергея Захарова может составить около 1–1,5 млн руб.