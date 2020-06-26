Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 12:56
Microsoft анонсировала закрытие всех розничных магазинов Бизнес, 22:47 Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении Общество, 22:39 Путин поблагодарил президента Киргизии за визит в Москву Политика, 22:28 Два гола Дзюбы с пенальти принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов» Спорт, 22:28 Российский Су-30 сопроводил самолеты-разведчики США над Черным морем Общество, 22:11 Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса Общество, 22:00 Швейцарская прокуратура расширила расследование против Платини Спорт, 21:59 «Сочи» объяснил уважением к сопернику игру основы с юниорами «Ростова» Спорт, 21:57 Прокуратура не нашла оскорблений в словах Артамонова о разгоне людей Общество, 21:52 Сенаторы решили включить новые санкции против России в бюджет Пентагона Политика, 21:44 Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова Общество, 21:38 Цифры, факты и эмоции от электрического Porsche Taycan РБК и Porsche, 21:33 Прокурор не согласился расследовать версию с истребителем по делу MH17 Общество, 21:29 НБА заявила о положительных тестах на коронавирус у 16 баскетболистов Спорт, 21:02
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего после ДТП на Садовом кольце с участием актера Михаила Ефремова, не требовали от представителей артиста компенсацию. Об этом сообщил РБК адвокат семьи Захарова Александр Добровинский.

«Семья полностью опровергает заявления представителя Ефремова о сумме компенсации, называя его слова ложью и очередным оскорблением в их адрес», — сказал Добровинский, добавив, что родственники «не понимают, почему защита продолжает спекулировать этой темой».

Добровинский сообщил, что не было встреч и разговоров между сторонами о возможной компенсации. «С самого начала семья отвергала любую внесудебную компенсацию, и их позиция неизменна. Мы ждем только суда», — сказал он.

Адвокат заявил о попытке всучить деньги семье погибшего в ДТП с Ефремовым
Общество
Александр Добровинский

26 июня адвокат актера Эльман Пашаев сообщил телеканалу «360», что потерпевшая сторона требует «космические суммы» в качестве компенсации — 100–150 млн руб. Ранее Пашаев говорил, что сумма компенсации от Ефремова для семьи Сергея Захарова может составить около 1–1,5 млн руб.

Никита Ефремов пожелал отцу достойно принять наказание за ДТП
Общество
Никита Ефремов

ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце вечером 8 июня. Актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada службы доставки. Находившийся за рулем 57-летний Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Против артиста возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
 

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, Александр Добровинский
Материалы по теме
Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова
Общество
Адвокат опроверг желание семьи погибшего в ДТП с Ефремовым «заработать»
Общество
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter