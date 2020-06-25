Адвокат объяснил слова о готовности Ефремова усыновить детей Захарова

Михаил Ефремов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Актер Михаил Ефремов готов помочь детям погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РБК адвокат артиста Эльман Пашаев.

По словам Пашаева, возможное усыновление Ефремовым детей погибшего — «это тема для переговоров». «Он хочет дать им даже больше, чем Захаров дал своим детям. Он хочет помочь», — добавил юрист.

23 июня Пашаев в эфире «Эха Москвы» заявил, что Ефремов готов усыновить детей Захарова. «Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь», — говорил адвокат.

Позднее в разговоре с «РИА Новости» юрист сообщил, что его подзащитный планирует позаботиться о детях, но «не в том смысле, что усыновить по документам».