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Адвокат объяснил слова о готовности Ефремова усыновить детей Захарова

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Актер Михаил Ефремов готов помочь детям погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РБК адвокат артиста Эльман Пашаев.

По словам Пашаева, возможное усыновление Ефремовым детей погибшего — «это тема для переговоров». «Он хочет дать им даже больше, чем Захаров дал своим детям. Он хочет помочь», — добавил юрист.

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Эльман Пашаев

23 июня Пашаев в эфире «Эха Москвы» заявил, что Ефремов готов усыновить детей Захарова. «Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь», — говорил адвокат.

Позднее в разговоре с «РИА Новости» юрист сообщил, что его подзащитный планирует позаботиться о детях, но «не в том смысле, что усыновить по документам».

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Пашаев также отмечал, что сумма компенсации для семьи Захарова может составить 1–1,5 млн руб. Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский заявлял, что его доверители не намерены принимать от артиста деньги и хотят, чтобы суд вынес справедливое решение.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной службы доставки, за рулем которой был Сергей Захаров. Впоследствии он умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против актера завели дело по ч. 4 ст. 264 УК, его отправили под домашний арест.

Также возбуждено дело о сбыте наркотических средств (ст. 228.1 УК).

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, усыновление, новости
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