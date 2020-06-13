Ефремов пообещал помочь «всеми средствами» семье погибшего в аварии

Актер Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего в аварии с его участием курьера Сергея Захарова и пообещал оказать близким мужчины помощь. Запись видеообращения Ефремова опубликована на YouTube-канале «Гражданин поэт».



«Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут», — сказал Ефремов. Это «не попытка откупиться, а попытка искупить», пояснил актер.

По словам Ефремова, он не знает, «как и какими словами» просить прощения семьи погибшего и не рассчитывает на него, но «все равно просит».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и влетел в фургон Lada. В результате аварии многочисленные травмы получил водитель фургона Сергей Захаров. Наутро он умер в больнице.

По данным прокуратуры, Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).Кроме того, полиция возбудила дело о незаконном сбыте наркотиков, по нему Ефремов проходит свидетелем.