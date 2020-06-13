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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремов пообещал помочь «всеми средствами» семье погибшего в аварии

Актер Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего в аварии с его участием курьера Сергея Захарова и пообещал оказать близким мужчины помощь. Запись видеообращения Ефремова опубликована на YouTube-канале «Гражданин поэт».

«Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут», — сказал Ефремов. Это «не попытка откупиться, а попытка искупить», пояснил актер.

По словам Ефремова, он не знает, «как и какими словами» просить прощения семьи погибшего и не рассчитывает на него, но «все равно просит».

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя
Общество
Фото: Пресс-служба Таганского суда / РИА Новости

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и влетел в фургон Lada. В результате аварии многочисленные травмы получил водитель фургона Сергей Захаров. Наутро он умер в больнице.

По данным прокуратуры, Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).Кроме того, полиция возбудила дело о незаконном сбыте наркотиков, по нему Ефремов проходит свидетелем.

Адвокат заявил о решении семьи погибшего не принимать помощь Ефремова
Общество
Сергей Захаров

Ранее,11 июня, адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский заявил, что семья Захарова не примет со стороны Ефремова «ни одной копейки». При этом на тот момент сам актер и никто из его окружения не связывался с родственниками Захарова и не приносил им соболезнования, говорил Добровинский.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП
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