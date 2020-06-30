Экс-главу Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Осенью 2019 года начался суд над экс-главой государства, который является главным обвиняемым по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Батукаева досрочно освободили из колонии в 2013 году, когда врачи поставили ему диагноз «острый лейкоз». После его освобождения была проведена проверка, но правоохранительные органы не нашли нарушений.

Расследование дела о незаконном освобождении Батукаева возобновили в январе 2019 года, а в октябре его передали в суд. Обвиняемыми по делу проходили экс-глава государства Атамбаев, врачи и лаборанты, которые поставили диагноз, представители Государственной службы исполнения наказаний и другие.



В конце июля 2019 года Атамбаева лишили неприкосновенности. В августе он был задержан, для этого силовикам пришлось брать его резиденцию штурмом.

Задержанию экс-президента оказывали сопротивление его сторонники. В итоге при штурме пострадали более 130 человек, 109 попали в больницы, один сотрудник спецназа погиб. Операция длилась около суток.

После задержания Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции по делу Батукаева. В июне 2020 года его приговорили к 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

