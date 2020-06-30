Экс-главу Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает 24.kg.
29 июня Атамбаев пожаловался на плохое самочувствие, у него взяли анализ на коронавирусную инфекцию, но он показал отрицательный результат.
«Проведен онлайн-консилиум врачей, после чего бывшему президенту поставлен диагноз «внебольничная двусторонняя пневмония», — сообщили в ГКНБ. Затем Атамбаева перевели в больницу на стационарное лечение.
Кроме того, коронавирус обнаружили у вице-премьера Киргизии Эркина Асрандиева, заболевание протекает в легкой форме, сообщает 24.kg со ссылкой на аппарат кабмина.