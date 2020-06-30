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Экс-главу Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии

Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев (Фото: Global Look Press)

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает 24.kg.

29 июня Атамбаев пожаловался на плохое самочувствие, у него взяли анализ на коронавирусную инфекцию, но он показал отрицательный результат.

«Проведен онлайн-консилиум врачей, после чего бывшему президенту поставлен диагноз «внебольничная двусторонняя пневмония», — сообщили в ГКНБ. Затем Атамбаева перевели в больницу на стационарное лечение.

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Кроме того, коронавирус обнаружили у вице-премьера Киргизии Эркина Асрандиева, заболевание протекает в легкой форме, сообщает 24.kg со ссылкой на аппарат кабмина.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Осенью 2019 года начался суд над экс-главой государства, который является главным обвиняемым по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Батукаева досрочно освободили из колонии в 2013 году, когда врачи поставили ему диагноз «острый лейкоз». После его освобождения была проведена проверка, но правоохранительные органы не нашли нарушений.

Расследование дела о незаконном освобождении Батукаева возобновили в январе 2019 года, а в октябре его передали в суд. Обвиняемыми по делу проходили экс-глава государства Атамбаев, врачи и лаборанты, которые поставили диагноз, представители Государственной службы исполнения наказаний и другие.

В конце июля 2019 года Атамбаева лишили неприкосновенности. В августе он был задержан, для этого силовикам пришлось брать его резиденцию штурмом.

Задержанию экс-президента оказывали сопротивление его сторонники. В итоге при штурме пострадали более 130 человек, 109 попали в больницы, один сотрудник спецназа погиб. Операция длилась около суток.

После задержания Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции по делу Батукаева. В июне 2020 года его приговорили к 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
 

Теги: Киргизия, Алмазбек Атамбаев, коронавирус
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