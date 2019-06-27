Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Генпрокурор республики ранее нашел в его деятельности признаки незаконного обогащения, коррупции, завладения земельным участком, а также того, что он поспособствовал освобождению криминального авторитета

Алмазбек Атамбаев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает Knews.kg.

За то, чтобы снять неприкосновенность с экс-президента, высказались 103 депутата, против проголосовали шесть парламентариев.

Двумя днями ранее снятие неприкосновенности одобрил генпрокурор страны. Он нашел признаки совершения особо тяжких преступлений по пяти обвинениям из шести, которые были выдвинуты депутатской комиссией в отношении Атамбаева. Его заподозрили в незаконном завладении земельным участком, в незаконном обогащении, в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и в возможной причастности к незаконным поставкам угля на нее. По всем этим пунктам правоохранители начали досудебное разбирательство по ст. 319 УК Киргизии (коррупция).

Сам Атамбаев все обвинения в свой адрес отвергает и называет их «спектаклем».