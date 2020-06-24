Приехавший в Москву глава Киргизии не пошел на парад из-за коронавируса
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы в Москве из-за того, что у двоих членов киргизской делегации диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Киргизии и члены его делегации по прилете в Москву сдали тест на коронавирус. По его результатам инфекцию выявили у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны. При этом, как сообщили в пресс-службе, перед вылетом в Россию все члены делегации также сдавали тест на COVID-19, и результаты были отрицательными.
«В соответствии с дальнейшим алгоритмом, президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в пресс-службе.
Сооронбай Жээнбеков и его сопровождающие вернутся в Бишкек. Те, чьи тесты на коронавирус показали положительный результат, будут соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней.