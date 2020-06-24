Приехавший в Москву глава Киргизии не пошел на парад из-за коронавируса

По прилете в Москву коронавирус выявили у двоих членов делегации киргизского лидера. Теперь президент вернется в Бишкек, где уйдут на самоизоляцию

Сооронбай Жээнбеков (в центре) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы в Москве из-за того, что у двоих членов киргизской делегации диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Киргизии и члены его делегации по прилете в Москву сдали тест на коронавирус. По его результатам инфекцию выявили у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны. При этом, как сообщили в пресс-службе, перед вылетом в Россию все члены делегации также сдавали тест на COVID-19, и результаты были отрицательными.

«В соответствии с дальнейшим алгоритмом, президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в пресс-службе.

Сооронбай Жээнбеков и его сопровождающие вернутся в Бишкек. Те, чьи тесты на коронавирус показали положительный результат, будут соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней.