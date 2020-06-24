Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 68,84 (0) Quote, 12:52
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 77,76 (+0,08) Quote, 12:52
Лондонский «Арсенал» продлил контракт с Давидом Луисом Спорт, 13:03 Украина получила от США ракеты для комплекса Javelin Политика, 13:00 Парад Победы прошел на Красной площади. Фоторепортаж Общество, 12:48  Самый титулованный баскетбольный тренер Европы покинул «Фенербахче» Спорт, 12:24 Приехавший в Москву глава Киргизии не пошел на парад из-за коронавируса Общество, 12:21 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня Общество, 12:13 Баланс между работой и семьей — как молодому отцу обойтись без жертв РБК и STADA, 11:59 Выехать из кризиса на роликах: как раскрутить отраслевой YouTube-канал Pro, 11:57 Вице-премьер назвал условие для открытия международного авиасообщения Общество, 11:46 Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата Общество, 11:39 СМИ сообщили о предварительном контракте футболиста «Зенита» с «Рубином» Спорт, 11:36 Apple показала тизер сериала по романам Айзека Азимова Стиль, 11:35 Вагнер Лав дал ответ на вопрос о причинах срыва трансфера в ЦСКА Спорт, 11:16 Вагнер Лав выбрал Казахстан вместо ЦСКА. Что важно знать Спорт, 11:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

Приехавший в Москву глава Киргизии не пошел на парад из-за коронавируса

По прилете в Москву коронавирус выявили у двоих членов делегации киргизского лидера. Теперь президент вернется в Бишкек, где уйдут на самоизоляцию
Сооронбай Жээнбеков (в центре)
Сооронбай Жээнбеков (в центре) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы в Москве из-за того, что у двоих членов киргизской делегации диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Киргизии и члены его делегации по прилете в Москву сдали тест на коронавирус. По его результатам инфекцию выявили у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны. При этом, как сообщили в пресс-службе, перед вылетом в Россию все члены делегации также сдавали тест на COVID-19, и результаты были отрицательными.

«В соответствии с дальнейшим алгоритмом, президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в пресс-службе.

На параде на Красной площади прошли иностранные военные
Общество
Фото: Сергей Пятаков / Getty Images

Сооронбай Жээнбеков и его сопровождающие вернутся в Бишкек. Те, чьи тесты на коронавирус показали положительный результат, будут соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней.

Сам президент и остальные члены его делегации также уйдут на самоизоляцию до получения результатов анализов. Предположительно, это займет три дня, добавили в пресс-службе.

Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Общество
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

20 июня в Киргизии сообщили, что коронавирус подтвердился у мэра Бишкека Азиза Суракматова. К тому моменту он уже три дня находился на самоизоляции. По данным киргизского Минздрава, в стране зафиксировано 3 726 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 082 человека, скончались 42.

Как сообщает пресс-служба Кремля, помимо киргизского лидера, в Москву для участия в торжественных мероприятиях прибыли президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, а также член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

В параде на Красной площади приняли участие расчеты от всех этих государств, а также военные из Армении, Азербайджана, Индии, Китая, Туркменистана и Монголии.

Автор: Анастасия Курносова
При участии: Анастасия Курносова
Теги: Парад Победы, коронавирус, Киргизия
Материалы по теме
Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Общество
Путин провел встречи с лидерами государств впервые с середины марта
Политика
Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter