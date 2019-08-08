Статус Атамбаева в Киргизии сменится со свидетеля на обвиняемого

Статус Атамбаева в Киргизии сменится со свидетеля на обвиняемого

Статус бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева изменится со свидетеля на обвиняемого после беспорядков при попытке штурма его резиденции. Об этом на заседании парламента заявил нынешний глава республики Сооронбай Жээнбеков, передает 24.kg.

«Если его [Атамбаева] вызывали на допрос как свидетеля, то теперь он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления», — заявил Жээнбеков. По его словам, экс-президент, оказав вооруженное сопротивление, «продемонстрировал непризнание норм законов и Конституции».

«Возбуждено уголовное дело, все виновники вчерашнего события будут наказаны», — добавил он.

Штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш начался вечером 7 августа. Силовики собирались задержать экс-президента, но сторонникам удалось его отбить. По последним данным Минздрава республики, в результате столкновений пострадали 79 человек, один сотрудник спецназа погиб.