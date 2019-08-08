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Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Штурм резиденции Атамбаева ,  
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Статус Атамбаева в Киргизии сменится со свидетеля на обвиняемого

Статус бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева изменится со свидетеля на обвиняемого после беспорядков при попытке штурма его резиденции. Об этом на заседании парламента заявил нынешний глава республики Сооронбай Жээнбеков, передает 24.kg.

«Если его [Атамбаева] вызывали на допрос как свидетеля, то теперь он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления», — заявил Жээнбеков. По его словам, экс-президент, оказав вооруженное сопротивление, «продемонстрировал непризнание норм законов и Конституции».

«Возбуждено уголовное дело, все виновники вчерашнего события будут наказаны», — добавил он.

Политика
Президент Киргизии обвинил Атамбаева в нарушении Конституции

Штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш начался вечером 7 августа. Силовики собирались задержать экс-президента, но сторонникам удалось его отбить. По последним данным Минздрава республики, в результате столкновений пострадали 79 человек, один сотрудник спецназа погиб.

Как заявили в Госкомитете по нацбезопасности республики, сторонники экс-президента прикрывались женщинами и детьми. Сам Атамбаев признался, что «стрелял пять-шесть раз вверх». Накануне он призывал власти республики «одуматься», а силовиков — «не стрелять в собственный народ».

Фотогалерея 
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

Новая попытка штурма резиденции экс-президента, которого Генпрокуратура обвиняет в ряде преступлений, в том числе коррупционных, началась днем 8 августа. Как сообщили РБК в штабе Атамбаева, в Кой-Таш прибыли 12 автобусов с сотрудниками спецназа.

Теги: Киргизия, Алмазбек Атамбаев
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