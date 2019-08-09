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Политика ,  
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Атамбаеву после задержания предъявили обвинение только по одному делу
После ареста экс-президента Киргизии Атамбаева следственные органы задержали еще несколько десятков его сторонников. Обвинение бывшему главе государства предъявлено только по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Всю ночь и утро следователи допрашивали сторонников Алмазбека Атамбаева, в основном из-за событий 7–8 августа, рассказала РБК днем 9 августа советник бывшего президента Кундуз Жолдубаева. «Я десять минут назад вышла с допроса. Ночью тоже вызывали и сейчас», — говорит советница экс-президента. Жолдубаева, как и бывший глава администрации президента Фарид Ниязов, допрашиваются по делу о захвате заложников (его по этому делу арестовали на 48 часов).

Самого Атамбаева пока обвиняют только в коррупции по делу Батукаева, рассказал РБК его адвокат Сергей Слесарев. В 2006 году криминальный авторитет Азиз Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Он уехал из Киргизии, а впоследствии выяснилось, что он здоров, а к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники.

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Президент против президента: как могут развиваться события в Киргизии

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш, находящейся в 20 км от столицы. Первая попытка спецназа прорваться в дом Атамбаева и захватить его окончилась неудачей — сторонники экс-президента с боем отбили территорию резиденции и захватили шестерых спецназовцев. В результате столкновений более 80 человек были ранены, один погиб — замначальника спецназа «Альфа» Госкомитета по национальной безопасности  Усенбек Ниязбеков. С оружием в руках защищался и сам Атамбаев — об этом он рассказал журналистам. 8 августа со второй попытки спецназу удалось захватить экс-президента. Он арестован на две с половиной недели до 26 августа, сказал РБК его адвокат Сергей Слесарев.

Фотогалерея 
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

Шестеро спецназовцев были освобождены сторонниками Атамбаева днем в четверг, незадолго до начала второго штурма резиденции экс-президента.

Из-за произошедших столкновений с полицией Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовные дела по статьям «убийство», «покушение на убийство», «взятие заложников», «массовые беспорядки», «хулиганство» и «угроза или насилие в отношении представителя власти».

С утра допрашивают и.о. председателя крупнейшей в стране партии — Социал- демократической партии Киргизии (СДПК) Асель Кодуранову и члена политсовета СДПК Ирину Карамушкину, рассказала Жолдубаева. Обе в 16:00 по мск еще находились на допросе. По данным МВД, задержаны около 40 человек. «Мы не можем найти десятки своих сторонников. Не можем с людьми связаться. МВД дает цифру, что около 40 человек задержаны, но они не говорят, что с ними и кто они», — добавляет Жолдубаева. Точное число задержанных не знает и Слесарев.

Известно, что на допрос были вызваны также сын Атамбаева Сейитбек и двое охранников экс-президента. Об этом со ссылкой на адвоката Замира Жоошева сообщает Kaktus.media. Также взят под стражу активист, член «Народного штаба» Алга Кылычев.

25 июня Генпрокуратура поддержала часть обвинений, выдвинутых парламентом в адрес экс-президента Алмазбека Атамбаева. Она не смогла установить причастность экс-президента к гонениям на депутатов и СМИ, но по пяти пунктам нашла признаки особо тяжких преступлений, в том числе: незаконное завладение участком в Кой-Таше, незаконное обогащение, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году, коррупция при модернизации ТЭЦ в Бишкеке, незаконные поставки угля на ту же ТЭЦ. 27 июня парламент лишил Атамбаева звания экс-президента Киргизии и снял с него неприкосновенность. Тот обжаловал лишение неприкосновенности в Верховном суде. Все обвинения против себя экс-президент считает «абсурдом».

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Алмазбек Атамбаев, Киргизия, спецназ
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Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали в ходе штурма его резиденции
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