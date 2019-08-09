Атамбаеву после задержания предъявили обвинение только по одному делу

После ареста экс-президента Киргизии Атамбаева следственные органы задержали еще несколько десятков его сторонников. Обвинение бывшему главе государства предъявлено только по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева

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Всю ночь и утро следователи допрашивали сторонников Алмазбека Атамбаева, в основном из-за событий 7–8 августа, рассказала РБК днем 9 августа советник бывшего президента Кундуз Жолдубаева. «Я десять минут назад вышла с допроса. Ночью тоже вызывали и сейчас», — говорит советница экс-президента. Жолдубаева, как и бывший глава администрации президента Фарид Ниязов, допрашиваются по делу о захвате заложников (его по этому делу арестовали на 48 часов).

Самого Атамбаева пока обвиняют только в коррупции по делу Батукаева, рассказал РБК его адвокат Сергей Слесарев. В 2006 году криминальный авторитет Азиз Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Он уехал из Киргизии, а впоследствии выяснилось, что он здоров, а к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш, находящейся в 20 км от столицы. Первая попытка спецназа прорваться в дом Атамбаева и захватить его окончилась неудачей — сторонники экс-президента с боем отбили территорию резиденции и захватили шестерых спецназовцев. В результате столкновений более 80 человек были ранены, один погиб — замначальника спецназа «Альфа» Госкомитета по национальной безопасности Усенбек Ниязбеков. С оружием в руках защищался и сам Атамбаев — об этом он рассказал журналистам. 8 августа со второй попытки спецназу удалось захватить экс-президента. Он арестован на две с половиной недели до 26 августа, сказал РБК его адвокат Сергей Слесарев.