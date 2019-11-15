В Киргизии начался суд над экс-президентом Атамбаевым

Первомайский районный суд Бишкека начал судебное разбирательство против экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, который является главным обвиняемым по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Об этом сообщает местный портал 24.kg.

По данным портала, заседание суда проходит в закрытом режиме. В судебном разбирательстве принимают участие экс-генпрокурор Индира Джолдубаева, врач-онколог Эмиль Макимбетов и лаборант Ирина Цопова.

При этом, сам Атамбаев отказался участвовать в процессе. Сторона защиты настаивает на том, что без него рассмотрение дела незаконно. Предыдущее заседание суда Атамбаев также отказался посетить, хотя и находится сейчас под арестом.

Криминального авторитета Азиза Батукаева досрочно освободили из колонии, где он отбывал наказание, когда врачи поставили ему диагноз «острый лейкоз». После его освобождения была проведена проверка, но правоохранительные органы не нашли нарушений.