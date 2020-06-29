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Пандемия коронавируса ,  
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Посол Белоруссии назвал сроки открытия границы с Россией

Граница между Россией и Белоруссией, которая была закрыта российской стороной в марте из-за пандемии коронавируса, может быть открыта уже в конце июля — начале августа. Об этом заявил белорусский посол в Москве Владимир Семашко, передает БелТа.

«По России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Беларуси такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта», — отметил он.

Семашко добавил, что Россия ввела некоторые послабления по пересечению границы. Так, правительство России позволило перемещаться через российско-белорусскую границу тем, кто работает вахтовым методом. Этой возможностью воспользовались специалисты компании «Белоруснефть». Также Минск ищет способы, чтобы работники проходили карантин и попадали на стройку БелАЭС.

Россия закрыла границу с Белоруссией 30 марта из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Эта мера не распространялась на занятых в международном автомобильном, речном или железнодорожном сообщении, российских дипломатов, сотрудников российских представительств при международных организациях и работников Постоянного комитета Союзного государства.

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Фото: Danish Siddiqui / Reuters

8 апреля у 15 россиян, приехавших на строительство БелАЭС, обнаружили коронавирус. Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил, что они госпитализированы. Позднее со стройки атомной электростанции из-за контактов с носителями COVID-19 госпитализировали 100 человек. Караник заявил, что они контактировали с рабочими из России, у которых ранее выявили заболевание. По словам белорусского министра, россияне не соблюдали режим самоизоляции после приезда в Белоруссию.

Когда премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах закрыть границу, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса», и, по его мнению, это не является целесообразным для борьбы с заболеванием.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июня заявил, что решение о полном открытии российских границ будет принимать штаб правительства по борьбе с коронавирусом, с учетом мнения эпидемиологов и данных, полученных от зарубежных стран. Однако, по его словам, окончательных решений пока принято не было.

Согласно последним данным, в Белоруссии с начала пандемии зарегистрировали 60 382 человек с коронавирусом, выздоровели 41 448 человек, умерли 367 пациентов. В России общее число заболевших с начала эпидемии коронавирусной инфекции составляет 641 156 человек. 403 430 пациентов выздоровели, 9166 человек умерли.

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Источник: JHU
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Теги: Белоруссия, Россия, границы, посол
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