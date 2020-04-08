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У 15 работающих на строительстве БелАЭС россиян обнаружили коронавирус

БелАЭС (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

У группы россиян, прибывших в Белоруссию для строительства БелАЭС, подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в ходе онлайн-конференции.

«Действительно, у группы строителей, которые находились на карантине, повторное тестирование дало положительный результат», — отметил глава белорусского Минздрава, добавив, что на данный момент они все госпитализированы и проводится их углубленное обследование.

По его словам, ранее было принято решение, что все иностранцы, которые приезжают в Белоруссию для шефмонтажа и пуско-наладочных работ на БелАЭС, должны пройти лабораторное тестирование и карантин. Это было сделано, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в коллективе.

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Заболевшая группа россиян еще не участвовала в стройке и не контактировала с другими участниками проекта, поскольку находилась на 14-дневном карантине, отметил он.

В пресс-службе «Росатома» сообщили РБК, что у 15 специалистов из трех субподрядных организаций Инжинирингового дивизиона корпорации, прибывших на строительную площадку Белорусской АЭС, тест на коронавирус показал положительный результат. Их госпитализировали в больницы Гродненской области. Круг лиц, контактировавших с зараженными сотрудниками, установлен, этих людей изолировали.

«Всем вновь прибывшим специалистам в обязательном порядке делается тест на COVID-19. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, на входах в здания и контрольно-пропускных пунктах на территории стройки установлены санитайзеры, проводятся замеры температуры тела», — отметил вице-президент — директор проекта сооружения Белорусской АЭС АО «ИК «АСЭ» Виталий Полянин.

Ранее газета «Гродненская правда» со ссылкой на заместителя главного врача Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александра Руфкина сообщила, что лабораторно подтвердилось 15 случаев коронавируса у граждан России, прибывших в Островец для строительства БелАЭС.

Теги: Белоруссия, коронавирус, россияне, «Росатом», АЭС
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