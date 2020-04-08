У 15 работающих на строительстве БелАЭС россиян обнаружили коронавирус

БелАЭС (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

У группы россиян, прибывших в Белоруссию для строительства БелАЭС, подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в ходе онлайн-конференции.

«Действительно, у группы строителей, которые находились на карантине, повторное тестирование дало положительный результат», — отметил глава белорусского Минздрава, добавив, что на данный момент они все госпитализированы и проводится их углубленное обследование.

По его словам, ранее было принято решение, что все иностранцы, которые приезжают в Белоруссию для шефмонтажа и пуско-наладочных работ на БелАЭС, должны пройти лабораторное тестирование и карантин. Это было сделано, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в коллективе.

Заболевшая группа россиян еще не участвовала в стройке и не контактировала с другими участниками проекта, поскольку находилась на 14-дневном карантине, отметил он.