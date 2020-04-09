Со стройки БелАЭС на принудительный карантин отправили 100 человек

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии со стройки атомной электростанции из-за контактов с носителями COVID-19 госпитализировали 100 человек. Об этом сообщает издание «Белорусский партизан» со ссылкой на министра здравоохранения страны Владимира Караника.

Караник уточнил, что эти сотрудники контактировали с рабочими из России, у которых ранее обнаружили коронавирус. По его словам, россияне не соблюдали режим самоизоляции после приезда в Белоруссию.

«Учитывая хлебосольность и радушие, с которыми их встречали, все они оказались в больнице», — сказал Караник, добавив, что «когда народ протрезвел, то стал не совсем доволен ситуацией».

Для установления всех контактов заразившихся привлечены силы милиции, добавил министр.