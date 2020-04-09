Со стройки БелАЭС на принудительный карантин отправили 100 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 74,61 (-1,14) Quote, 12:37
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 81,09 (-1,15) Quote, 12:37
Госдеп призвал Москву принять меры против «Русского имперского движения» Политика, 18:51 Россиян из аэропортов Подмосковья будут эвакуировать к местам проживания Общество, 18:49 Производство бензина в России упало почти на 20% Бизнес, 18:45 Как индустрия технологий изменилась с коронавирусом Индустрия 4.0, 18:44  Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 1,5 млн Общество, 18:44 «Почта России» объяснила разброс в прогнозе о падении выручки в 2020 году Общество, 18:32 В УЕФА дезавуировали сообщения о планах изменить формат Евро-2020 Спорт, 18:29 40 интересных прогнозов по Четвертой промышленной революции Индустрия 4.0, 18:25  Россия направила военных на борьбу с коронавирусом в третью страну Политика, 18:15 Со стройки БелАЭС на принудительный карантин отправили 100 человек Общество, 18:08 Почему весь мир скоро начнет покупать через мессенджеры Pro, 18:06 Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в этом году Общество, 17:56 Чемезов предложил главам регионов установить систему распознавания лиц Технологии и медиа, 17:56 Реквием по наличным. Когда фиатные деньги проиграют криптовалюте Крипто, 17:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

Со стройки БелАЭС на принудительный карантин отправили 100 человек

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии со стройки атомной электростанции из-за контактов с носителями COVID-19 госпитализировали 100 человек. Об этом сообщает издание «Белорусский партизан» со ссылкой на министра здравоохранения страны Владимира Караника.

Караник уточнил, что эти сотрудники контактировали с рабочими из России, у которых ранее обнаружили коронавирус. По его словам, россияне не соблюдали режим самоизоляции после приезда в Белоруссию.

«Учитывая хлебосольность и радушие, с которыми их встречали, все они оказались в больнице», — сказал Караник, добавив, что «когда народ протрезвел, то стал не совсем доволен ситуацией».

Для установления всех контактов заразившихся привлечены силы милиции, добавил министр.

Белоруссия отменила два оставшихся поезда в Россию из-за коронавируса
Общество

8 апреля у 15 россиян, приехавших на БелАЭС, обнаружили коронавирус. Глава Минздрава Белоруссии заявил, что они госпитализированы и проходят углубленное обследование. Тогда Караник говорил, что все россияне соблюдали двухнедельный карантин и поэтому не контактировали с остальными сотрудниками стройки. В пресс-службе «Росатома» РБК сообщили, что вирус обнаружен у 15 рабочих трех субподрядных организаций инжинирингового дивизиона корпорации.

8 апреля Минздрав Белоруссии сообщил о 976 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции, 33 человека подключены к аппаратам ИВЛ. 77 пациентов выздоровели.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: Белоруссия, коронавирус
Материалы по теме
Лукашенко оценил предложения ввести карантин фразой «Жрать что будем?»
Общество
Вирусологи оценили исследование о подавляющем коронавирус препарате
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 апреля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter