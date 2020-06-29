Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
Большинство людей в мире остаются восприимчивыми к коронавирусу. Об этом на пресс-брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
«Мы все хотим, чтобы это [пандемия] закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к окончанию», — отметил Гебрейесус.
Он напомнил, что за время пандемии многие страны ввели беспрецедентные меры для сдерживания коронавируса и спасения жизни людей. Это помогло замедлить развитие COVID-19, но не остановило его целиком.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
В некоторых странах, которые сейчас возобновляют экономическую деятельность, зафиксировали новые вспышки коронавируса. «Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.