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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

Глобальная пандемия пока даже не приблизилась к окончанию и, наоборот, ускоряется, хотя многие страны добились прогресса в сдерживании коронавируса, считает гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус
Фото: Danish Siddiqui / Reuters
Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Большинство людей в мире остаются восприимчивыми к коронавирусу. Об этом на пресс-брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Мы все хотим, чтобы это [пандемия] закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к окончанию», — отметил Гебрейесус.

Он напомнил, что за время пандемии многие страны ввели беспрецедентные меры для сдерживания коронавируса и спасения жизни людей. Это помогло замедлить развитие COVID-19, но не остановило его целиком.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В некоторых странах, которые сейчас возобновляют экономическую деятельность, зафиксировали новые вспышки коронавируса. «Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.

Гебрейесус заметил, что ситуация касается всего мира, и указал, что она затянется надолго. «Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом», — заключил глава ВОЗ.

Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Общество
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В июне Гебрейесус уже предупреждал, что мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса. После этого в ВОЗ зафиксировали новый рекорд по суточному приросту зараженных — более 183 тыс. новых случаев, по данным на 21 июня. На тот момент только в Северной и Южной Америке за сутки зарегистрировали более 116 тыс. заболевших. Помимо этого, рост числа новых случаев к 25 июня зафиксировали примерно в 30 европейских странах. 

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Количество зараженных коронавирусом, по данным Университета Джонса Хопкинса, уже превысило 10 млн. С начала пандемии во всем мире умерли более 500 тыс. человек. 

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19, ВОЗ
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