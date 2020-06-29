Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

Глобальная пандемия пока даже не приблизилась к окончанию и, наоборот, ускоряется, хотя многие страны добились прогресса в сдерживании коронавируса, считает гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус

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Большинство людей в мире остаются восприимчивыми к коронавирусу. Об этом на пресс-брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Мы все хотим, чтобы это [пандемия] закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к окончанию», — отметил Гебрейесус.

Он напомнил, что за время пандемии многие страны ввели беспрецедентные меры для сдерживания коронавируса и спасения жизни людей. Это помогло замедлить развитие COVID-19, но не остановило его целиком.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

В некоторых странах, которые сейчас возобновляют экономическую деятельность, зафиксировали новые вспышки коронавируса. «Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.