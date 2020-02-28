Лукашенко не увидел нужды в закрытии границ Белоруссии из-за коронавируса

Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Закрывать границы Белоруссии из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции нет нужды, необходимые меры уже приняты. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко отметил, что не считает закрытие границ эффективным средством борьбы с распространением коронавируса. «Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении — это пустое», — объяснил он.

«Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае», — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии заметил, что в этих обстоятельствах важно не допустить паники среди населения. Паника может привести к дефициту лекарств и защитных средств. «Кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса. Надо работать спокойно, на опережение, но работать аккуратно», — заметил он.