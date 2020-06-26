«Захвативший» монастырь схиигумен Сергий не явился на церковный суд

Схиигумен Сергий (Николай Романов) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Схиигумен Сергий (Николай Романов), запрещенный в служении после призывов не закрывать храмы во время пандемии, не явился на церковный епархиальный суд в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе епархии. Уточняется, что священник своевременно получил вызов на заседание.

Суд выразил сожаление «о проявлении непослушания и несмирения» со стороны Сергия. Следующее заседание назначено на 3 июля, схиигумену также будет вручена повестка.

На заседании 15 июня Сергий не ответил на вопросы «по существу», вместо этого он зачитал текст и покинул суд, сообщали в епархии. Слушание перенесли на 26 июня.

Романов неоднократно называл пандемию коронавирусной инфекции мифом и призывал не подчиняться церковному руководству и светским властям, запретившим посещение богослужений. «Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род», — заявлял он в одной из видеозаписей.