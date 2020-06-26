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«Захвативший» монастырь схиигумен Сергий не явился на церковный суд

Схиигумен Сергий (Николай Романов)
Схиигумен Сергий (Николай Романов) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Схиигумен Сергий (Николай Романов), запрещенный в служении после призывов не закрывать храмы во время пандемии, не явился на церковный епархиальный суд в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе епархии. Уточняется, что священник своевременно получил вызов на заседание.

Суд выразил сожаление «о проявлении непослушания и несмирения» со стороны Сергия. Следующее заседание назначено на 3 июля, схиигумену также будет вручена повестка.

На заседании 15 июня Сергий не ответил на вопросы «по существу», вместо этого он зачитал текст и покинул суд, сообщали в епархии. Слушание перенесли на 26 июня.

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Романов неоднократно называл пандемию коронавирусной инфекции мифом и призывал не подчиняться церковному руководству и светским властям, запретившим посещение богослужений. «Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род», — заявлял он в одной из видеозаписей.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по региону провел проверку. В речи священника нашли признаки разжигания ненависти.

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В мае митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил схиигумена в служении до решения епархиального суда.

16 июня издания 66.ru и E1.ru сообщили, что Романов сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил его вместе со своими сторонниками. Настоятельница с сестрами временно покинули храм.

Позже в монастырь приехали полицейские. В региональном главке МВД заявили, что в монастыре не происходило нарушения общественного порядка.

Теги: захват, суд, священник, епархия, новости
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