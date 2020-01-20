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Поправки в Конституцию ,  
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Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона об изменении Конституции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект закона о поправке к Конституции РФ», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Песков также отметил, что представителями президента при рассмотрении данного законопроекта в Госдуме назначены сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию — сенатор Андрей Клишас, глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации Талия Хабриева.

В размещенном на сайте Госдумы списке законопроектов, внесенных в парламент, указанный документ пока отсутствует.

15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин предложил внести ряд поправок в действующую Конституцию. Речь, в частности, шла об усилении роли Государственной думы, которой Путин предложил дать право утверждать премьер-министра, а также вице-премьеров и министров. Также президент предложил повысить статус Государственного совета, который сейчас является совещательным органом при главе государства, и «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне».

Путин пояснил смысл предложенных поправок в Конституцию
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При этом президент отметил, что считает необходимым провести по всему пакету предложенных ими поправок в Конституцию голосование граждан страны и «только по его результатам принимать окончательное решение».

«На голосование должны быть вынесены отточенные и по смыслу, и по форме правовые формулировки. А решающее слово, конечно, как я уже и говорил вчера, за гражданами России», — заявил Путин на следующий день на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок.

Он также пообещал не менять первую и вторую главы Конституции, закрепляющие основы конституционного строя России и основные права и свободы человека и гражданина.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Госдума, Конституция РФ
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