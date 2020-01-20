Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона об изменении Конституции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект закона о поправке к Конституции РФ», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Песков также отметил, что представителями президента при рассмотрении данного законопроекта в Госдуме назначены сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию — сенатор Андрей Клишас, глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации Талия Хабриева.

В размещенном на сайте Госдумы списке законопроектов, внесенных в парламент, указанный документ пока отсутствует.

15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин предложил внести ряд поправок в действующую Конституцию. Речь, в частности, шла об усилении роли Государственной думы, которой Путин предложил дать право утверждать премьер-министра, а также вице-премьеров и министров. Также президент предложил повысить статус Государственного совета, который сейчас является совещательным органом при главе государства, и «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне».