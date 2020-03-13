Изменение Конституции поддержали все регионы России
Законодательные органы всех 85 регионов России поддержали принятие закона о внесении поправок в Конституцию страны. Об этом свидетельствуют данные голосований органов.
Так, 13 марта вопрос о внесении поправки в Основной закон рассмотрели законодательные органы Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатского края, Тувы, Адыгеи.
За одобрение закона проголосовали 23 депутата Камчатского края, двое от фракции КПРФ воздержались, один от фракции «Справедливая Россия» проголосовал против.
В ЯНАО 19 депутатов проголосовали за, еще один воздержался, один проголосовал против. Депутаты парламента Тувы единогласно (30 депутатов из 30) одобрили закон.