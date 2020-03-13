Изменение Конституции поддержали все регионы России

Как передает ТАСС, последними голосовали депутаты парламента Адыгеи, среди которых 45 проголосовали за, еще двое воздержались.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в верхнюю палату парламента поступили итоги голосования по поправкам в Конституцию всех 85 региональных заксобраний.

«Все они положительные. Совфед рассмотрит данный вопрос на пленарном заседании завтра», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При этом еще 12 марта был превышен минимальный порог в 57 регионов, позволяющий направить закон в Конституционный суд России для проверки не вступивших в силу положений.

Если КС сочтет поправки соответствующими Основному закону, общероссийское голосование состоится 22 апреля. После этого, в случае одобрения большинством предлагаемых изменений, президент России Владимир Путин подпишет указ об официальном опубликовании обновленной Конституции.