ВЦИОМ оценил долю готовых проголосовать за поправки в Конституцию россиян

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Порядка 67–71% россиян, которые примут участие в голосовании по Конституции, поддержат поправки. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Прогноз был сформирован по методике электорального прогнозирования, построенного на базе серии опросов ВЦИОМа. Согласно ему против поправок проголосуют примерно треть россиян (28–32%), 1–2% испортят бюллетень.

Опрос, проведенный ВЦИОМом, показал, что принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию планирует 71% россиян, при этом 54% выразили полную уверенность, что будут голосовать. Согласно результатам исследования, проголосовать заранее решили 24% респондентов, однако более половины россиян (60%) будут голосовать 1 июля. При этом 16% опрошенных заявили, что воздержатся от участия в нем.

В опросе, проведенном 18 июня по телефону, приняли участие 1,6 тыс. россиян, размер погрешности не превышает 2,5%.