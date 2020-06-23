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Поправки в Конституцию ,  
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ВЦИОМ оценил долю готовых проголосовать за поправки в Конституцию россиян

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Порядка 67–71% россиян, которые примут участие в голосовании по Конституции, поддержат поправки. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Прогноз был сформирован по методике электорального прогнозирования, построенного на базе серии опросов ВЦИОМа. Согласно ему против поправок проголосуют примерно треть россиян (28–32%), 1–2% испортят бюллетень.

Почти 70% россиян предпочли бумажные бюллетени электронному голосованию
Общество
Фото: Михаил Терещенко / АГН «Москва»

Опрос, проведенный ВЦИОМом, показал, что принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию планирует 71% россиян, при этом 54% выразили полную уверенность, что будут голосовать. Согласно результатам исследования, проголосовать заранее решили 24% респондентов, однако более половины россиян (60%) будут голосовать 1 июля. При этом 16% опрошенных заявили, что воздержатся от участия в нем.

В опросе, проведенном 18 июня по телефону, приняли участие 1,6 тыс. россиян, размер погрешности не превышает 2,5%.

В начале июня опрос ВЦИОМа показал, что принять участие в голосовании по поправкам готовы 67% россиян, из них 61% намерены проголосовать «за».

ЦИК назвал число проголосовавших по Конституции досрочно россиян
Общество
Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать дистанционно. Для них последний день электронного голосования — 30 июня.

Глава ЦИК Элла Памфилова в начале июня говорила, что Центризбирком продумал, как максимально сократить опасность заражения. По ее словам, через избирательный участок в час будут проходить около восьми человек. Памфилова отмечала, что принять участие в голосовании будет «безопаснее, чем сходить в магазин».

Теги: Конституция, поправки, явка, ВЦИОМ
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