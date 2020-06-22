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У «Ведомостей» сменится издатель

Гендиректор компании — издателя «Ведомостей» АО «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров покидает свой пост. Об этом сообщила РБК представитель владельца АО «Саппорт», председателя совета директоров БНМ Ивана Еремина.

«Завтра (23 июня. — РБК) последний рабочий день Глеба Прозорова», — сказала она.

По ее словам, Еремин решил расторгнуть контракт с Прозоровым. В ближайшее время на должность гендиректора «Бизнес Ньюс Медиа» назначат Михаила Нелюбина, который занимает пост гендиректора АО «Саппорт», отметила она.

Все заместители главреда «Ведомостей» уволились из-за назначения Шмарова
Технологии и медиа
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Еремин сообщил, что решение о расторжении контракта с Прозоровым приняли после консультаций с ним. «У нас разный взгляд на развитие издательства как бизнеса, мы расходимся в оценке перспектив развития «Ведомостей» как экономически успешного СМИ», — сказал Еремин.

Он добавил, что работа издания ведется в штатном режиме. По словам Еремина, с 23 июня возобновится выпуск бумажной версии газеты.

Новый владелец «Ведомостей» заявил о покупке издания на свои деньги
Технологии и медиа
Иван Еремин

В середине марта «Ведомости» сообщили, что владельцы «Бизнес Ньюс Медиа» Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур договорились о продаже 100% компании издателю Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Позднее исполняющим обязанности главного редактора назначили Андрея Шмарова, одного из основателей холдинга «Эксперт». С ним произошел конфликт у сотрудников издания: они назвали Шмарова и редакционного директора Юрия Кацмана «людьми, чуждыми журналистским принципам и корпоративной культуре издания», и требовали сменить и.о. главреда.

15 мая «Ведомости» сообщили, что Шмарова назначили главным редактором. После утверждения его кандидатуры шеф-редактор Дмитрий Симаков и четыре заместителя главного редактора — Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян — заявили, что уйдут из газеты.

В конце апреля из сделки по продаже газеты вышел Голубович, но Кудрявцев заявил, что она остается в силе. В конце мая сделка была закрыта, новым владельцем «Ведомостей» стало АО «Саппорт».

 

Теги: «Ведомости», издатель, увольнение
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