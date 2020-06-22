У «Ведомостей» сменится издатель
Гендиректор компании — издателя «Ведомостей» АО «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров покидает свой пост. Об этом сообщила РБК представитель владельца АО «Саппорт», председателя совета директоров БНМ Ивана Еремина.
«Завтра (23 июня. — РБК) последний рабочий день Глеба Прозорова», — сказала она.
По ее словам, Еремин решил расторгнуть контракт с Прозоровым. В ближайшее время на должность гендиректора «Бизнес Ньюс Медиа» назначат Михаила Нелюбина, который занимает пост гендиректора АО «Саппорт», отметила она.
Еремин сообщил, что решение о расторжении контракта с Прозоровым приняли после консультаций с ним. «У нас разный взгляд на развитие издательства как бизнеса, мы расходимся в оценке перспектив развития «Ведомостей» как экономически успешного СМИ», — сказал Еремин.