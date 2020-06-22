У «Ведомостей» сменится издатель

Он добавил, что работа издания ведется в штатном режиме. По словам Еремина, с 23 июня возобновится выпуск бумажной версии газеты.

В середине марта «Ведомости» сообщили, что владельцы «Бизнес Ньюс Медиа» Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур договорились о продаже 100% компании издателю Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Позднее исполняющим обязанности главного редактора назначили Андрея Шмарова, одного из основателей холдинга «Эксперт». С ним произошел конфликт у сотрудников издания: они назвали Шмарова и редакционного директора Юрия Кацмана «людьми, чуждыми журналистским принципам и корпоративной культуре издания», и требовали сменить и.о. главреда.

15 мая «Ведомости» сообщили, что Шмарова назначили главным редактором. После утверждения его кандидатуры шеф-редактор Дмитрий Симаков и четыре заместителя главного редактора — Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян — заявили, что уйдут из газеты.

В конце апреля из сделки по продаже газеты вышел Голубович, но Кудрявцев заявил, что она остается в силе. В конце мая сделка была закрыта, новым владельцем «Ведомостей» стало АО «Саппорт».



