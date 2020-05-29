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Минюст предложил скидку в 50% на штрафы за негрубые правонарушения

Полиция завела дело после обнаружения младенца у гаражей в Подмосковье

Что такое осознанное отцовство и как к нему подготовиться

Опальная китайская суперзвезда Фань Бинбин вернулась на родину

Президент Сербии приедет на парад Победы в Москву

Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID

Минюст отказался от увеличения штрафов в новом КоАП

Рестарт шести чемпионатов. Как европейский футбол выходит из карантина

«Яндекс» разрешил сотрудникам остаться на удаленной работе на все лето

У газеты «Ведомости» сменился владелец

Что такое экологический каркас города и зачем он нужен

Разнообразь и властвуй: почему надо строить команду из непохожих профи

NYT узнала об отказе УЕФА проводить финал Лиги чемпионов в Стамбуле

Бегство инвесторов с бирж и «черный» майнинг. Главные новости за 2 минуты