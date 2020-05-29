Новости без коронавируса , 29 мая, 18:41
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У газеты «Ведомости» сменился владелец
Иван Еремин
Сделка по продаже «Ведомостей» закрыта, новым владельцем стало АО «Саппорт», сообщил РБК гендиректор издателя газеты АО «Бизнес Ньюс Медиа» Глеб Прозоров, отказавшись от дальнейших комментариев.
Ранее о смене владельца «Ведомостей» сообщило издание «Медуза».
Накануне, 28 мая, о скором закрытии сделки и передаче прав собственности АО «Саппорт» сообщили со ссылкой на источники сами «Ведомости». По словам собеседников издания, АО «Саппорт» контролируют основатель медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков.
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