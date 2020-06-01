Новый владелец «Ведомостей» заявил о покупке издания на свои деньги

Нежелание использовать заемные средства для покупки «Ведомостей» их новый владелец объяснил двумя причинами.
«Во-первых, не хотел бы рисковать их [партнеров] средствами, поскольку еще не до конца знаю ситуацию в издании, — объяснил Еремин. — Во-вторых, текущий этап, когда издания находится в не самой лучшей экономической форме, мы проходим сложный период пандемии, изменение потребительского спроса и мотивации. Мы сначала поставим издание на уровень лучших изданий страны, в том числе с финансово-экономической точки зрения, а потом уже будем говорить с какими-то партнерами и инвесторами, но уже с другими условиями — на более сильных позициях».
В рамках сделки Еремин, по его словам, с дисконтом выкупил несколько долгов издания. Кроме того, новый владелец внес «определенную сумму», для погашения текущих операционных задолженностей, добавил Еремин. Есть ли на юрлицах, связанных с «Ведомостями» долг от ВББР, новый собственник не уточнил.
12 мая «Ведомости», The Bell, «Медуза» и Forbes опубликовали совместное расследование, в котором утверждали, что банк ВБРР через цепочку компаний выступает кредиторомвладельца «Ведомостей». На конец 2018 года размер долга составлял 2,4 млрд руб. Этот долг был погашен, настаивал в эфире «Дождя», комментируя расследование, один из инвесторов издания Демьян Кудрявцев.
Еремин в 2007 году основал агентство «ФедералПресс», на базе которого был создан медиахолдинг, в который, согласно информации на сайте, входят одноименные «экспертный канал», рейтинговый центр, общественно-политический журнал и продакшен-студия.
Предыдущему собственнику — семье Демьяна Кудрявцева — в 2015-м «Ведомости» с учетом других медиаактивов обошлись в €13 млн.
«ФедералПресс» в цифрах
- 11,5 тыс. россиян старше 12 лет в среднем ежедневно заходили в марте 2020 года с десктопов на сайт fedpress.ru;
- 2,8 млн руб. равнялась по РСБУ чистая прибыль ООО «ФедералПресс» в 2019 году при выручке 74,7 млн руб.;
- 10,8 млн руб. составляла кредиторская задолженность ООО «ФедералПресс» на 31 декабря 2019 года.
Источники: Mediascope, СПАРК