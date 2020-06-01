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Новый владелец «Ведомостей» заявил о покупке издания на свои деньги

«Ведомости» были приобретены исключительно на собственные средства, заявил в интервью РБК новый владелец издания Иван Еремин. При этом, по его словам, в других проектах заемные средства используются
Иван Еремин
Иван Еремин (Фото: ereminivan / Facebook)

Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин заявил в интервью РБК, что купил издание на собственные деньги.

Новый владелец «Ведомостей» — РБК: «Планирую быть хранителем догмы»
Бизнес
Иван Еремин

В пятницу, 29 мая 2020 года, было официально объявлено о закрытии сделки: принадлежащее Еремину АО «Сапорт» стало собственником АО «Бизнес ньюс медиа», компании-издателя «Ведомостей». Сумма сделки не раскрывалась. В интервью РБК Еремин также ее не назвал, сославшись на конфиденциальные условия заключенного договора.

«Средства были мои собственные, — рассказал основатель и главный редактор холдинга «Федерал Пресс» Еремин. — Я в своем бизнесе регулярно привлекаю заемные средства от своих партнеров, банковские кредиты. Но в данном случае, на сам проект — покупку «Ведомостей» — я не брал ни кредиты, ни заемные средства каких-либо организаций или банков».

Еремин признал, что у него есть долговые обязательства перед партнерами, но «они не имеют никакого отношения к сделке по «Ведомостям».

Нежелание использовать заемные средства для покупки «Ведомостей» их новый владелец объяснил двумя причинами.

«Во-первых, не хотел бы рисковать их [партнеров] средствами, поскольку еще не до конца знаю ситуацию в издании, — объяснил Еремин. — Во-вторых, текущий этап, когда издания находится в не самой лучшей экономической форме, мы проходим сложный период пандемии, изменение потребительского спроса и мотивации. Мы сначала поставим издание на уровень лучших изданий страны, в том числе с финансово-экономической точки зрения, а потом уже будем говорить с какими-то партнерами и инвесторами, но уже с другими условиями — на более сильных позициях».

В рамках сделки Еремин, по его словам, с дисконтом выкупил несколько долгов издания. Кроме того, новый владелец внес «определенную сумму», для погашения текущих операционных задолженностей, добавил Еремин. Есть ли на юрлицах, связанных с «Ведомостями» долг от ВББР, новый собственник не уточнил.

12 мая «Ведомости», The Bell, «Медуза» и Forbes опубликовали совместное расследование, в котором утверждали, что банк ВБРР через цепочку компаний выступает кредиторомвладельца «Ведомостей». На конец 2018 года размер долга составлял 2,4 млрд руб. Этот долг был погашен, настаивал в эфире «Дождя», комментируя расследование, один из инвесторов издания Демьян Кудрявцев.

Еремин в 2007 году основал агентство «ФедералПресс», на базе которого был создан медиахолдинг, в который, согласно информации на сайте, входят одноименные «экспертный канал», рейтинговый центр, общественно-политический журнал и продакшен-студия.
Предыдущему собственнику — семье Демьяна Кудрявцева — в 2015-м «Ведомости» с учетом других медиаактивов обошлись в €13 млн.

«ФедералПресс» в цифрах

  • 11,5 тыс. россиян старше 12 лет в среднем ежедневно заходили в марте 2020 года с десктопов на сайт fedpress.ru;
  • 2,8 млн руб. равнялась по РСБУ чистая прибыль ООО «ФедералПресс» в 2019 году при выручке 74,7 млн руб.;
  • 10,8 млн руб. составляла кредиторская задолженность ООО «ФедералПресс» на 31 декабря 2019 года.

Источники: Mediascope, СПАРК

Автор: Сергей Соболев
Теги: Демьян Кудрявцев, медиа, сми, Ведомости
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