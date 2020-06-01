Новый владелец «Ведомостей» заявил о покупке издания на свои деньги

«Ведомости» были приобретены исключительно на собственные средства, заявил в интервью РБК новый владелец издания Иван Еремин. При этом, по его словам, в других проектах заемные средства используются

Иван Еремин (Фото: ereminivan / Facebook)

Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин заявил в интервью РБК, что купил издание на собственные деньги.

В пятницу, 29 мая 2020 года, было официально объявлено о закрытии сделки: принадлежащее Еремину АО «Сапорт» стало собственником АО «Бизнес ньюс медиа», компании-издателя «Ведомостей». Сумма сделки не раскрывалась. В интервью РБК Еремин также ее не назвал, сославшись на конфиденциальные условия заключенного договора.

«Средства были мои собственные, — рассказал основатель и главный редактор холдинга «Федерал Пресс» Еремин. — Я в своем бизнесе регулярно привлекаю заемные средства от своих партнеров, банковские кредиты. Но в данном случае, на сам проект — покупку «Ведомостей» — я не брал ни кредиты, ни заемные средства каких-либо организаций или банков».

Еремин признал, что у него есть долговые обязательства перед партнерами, но «они не имеют никакого отношения к сделке по «Ведомостям».