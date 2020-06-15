Андрей Шмаров станет главредом «Ведомостей»

Совет директоров компании-издателя газеты «Ведомости», «Бизнес ньюс медиа», рекомендовал назначить Андрея Шмарова на пост главного редактора, сообщает издание. До этого он был исполняющим обязанности главреда.

Редакция рекомендовала совету директоров назначить главным редактором Анфису Воронину, которая сейчас управляет партнерскими проектами «Ведомости &». В итоге за Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Андрея Шмарова — три.

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