С места ЧП под Норильском вывезли более 32 тыс. тонн загрязненной воды

Специалисты за сутки вывезли с места разлива нефтепродуктов под Норильском 32,6 тыс. тонн водотопливной смеси и 112 тыс. тонн загрязненного грунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперштаба по борьбе с последствиями аварии.

По данным штаба, за сутки было собрано 297 куб.м. топливно-водяной смеси. В общей сложности специалисты собрали 32,6 тыс. куб. м. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезли 8,9 тонн загрязненного поверхностного грунта. Всего 112 тыс. тонн.

Также сорбентом обработали 13 км береговой линии и 66,2 тыс. кв. м. загрязненной территории.

Накануне глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании у президента России Владимира Путина сообщил, что собранные в окрестностях Норильска нефтепродукты направят к месту утилизации при помощи трубопровода. Вывоз отходов к месту утилизации предусмотрен на третьем этапе ликвидации последствий аварии, отметил Зиничев. Сейчас завершается второй этап. За это время было собрано более 32 тыс. куб. м. водно-топливной смеси и 100 тыс. грунта.