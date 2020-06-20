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С места ЧП под Норильском вывезли более 32 тыс. тонн загрязненной воды

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Специалисты за сутки вывезли с места разлива нефтепродуктов под Норильском 32,6 тыс. тонн водотопливной смеси и 112 тыс. тонн загрязненного грунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперштаба по борьбе с последствиями аварии.

По данным штаба, за сутки было собрано 297 куб.м. топливно-водяной смеси. В общей сложности специалисты собрали 32,6 тыс. куб. м. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезли 8,9 тонн загрязненного поверхностного грунта. Всего 112 тыс. тонн.

Также сорбентом обработали 13 км береговой линии и 66,2 тыс. кв. м. загрязненной территории.

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Накануне глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании у президента России Владимира Путина сообщил, что собранные в окрестностях Норильска нефтепродукты направят к месту утилизации при помощи трубопровода. Вывоз отходов к месту утилизации предусмотрен на третьем этапе ликвидации последствий аварии, отметил Зиничев. Сейчас завершается второй этап. За это время было собрано более 32 тыс. куб. м. водно-топливной смеси и 100 тыс. грунта. 

Четвертый этап предусматривает восстановление экологической обстановки. Этот вопрос предстоит решить специалистам Минприроды, Минсельхоза и Росрыболовства.

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норильского никеля») произошла 29 мая. В результате из резервуара с дизельным топливом выплеснулось около 21 тыс. тонн нефтепродуктов. 

По факту случившегося следователи возбудили четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод). В рамках расследования были задержаны четверо руководителей ТЭЦ-3.

Впоследствии уголовное дело о халатности завели против главного государственного инспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой. Также уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды возбудили против сотрудников «Норникеля».

16 июня губернатор Красноярского Края Александр Усс сообщил о завершении критического этапа ликвидации разлива топлива. 

Теги: Норильск, ТЭЦ, авария, топливо, «Норникель»
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