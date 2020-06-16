СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «Норникеля»

Талнахская обогатительная фабрика в Норильске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело из-за нарушения экологических норм сотрудниками «Норникеля», говорится в сообщении красноярского управления ведомства. Поводом для него стал выявленный факт сброса сточных вод в 2017 — 2019 годах близ Норильска.

«В период с июня 2017-го по июль 2019 года неустановленные лица из числа сотрудников ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «Механобринжиниринг», ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды, при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики допустили ряд нарушений, в результате чего неочищенные сточные воды сбрасывались и водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника «Октябрьский», — говорится в сообщении.

По оценке Росприроднадзора, этим они нанесли ущерб окружающей среде, на ликвидацию которого потребуется порядка 154 млн руб.

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