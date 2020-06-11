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Авария с топливом в Норильске ,  
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МЧС заявило о невозможности определить масштабы ЧП по сводке из Норильска

МЧС утверждает, что из первых сообщений об аварии на территории норильской ТЭЦ-3 было невозможно установить масштаб случившегося, хотя «Норникель» и передал сообщение сразу после инцидента
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов (Фото: Норникель / Vk)

Из той информации, которая изначально была получена МЧС от Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) о разливе топлива в Норильске, было невозможно установить масштаб аварии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В МЧС напомнили, что организация работы диспетчерской службы лежит на муниципальных властях. Из ЕДДС спасатели получают информацию о происшествиях. Именно из ЕДДС территориальное управление МЧС получило сообщение об аварии в Норильске. Однако, отметили в министерстве, в сообщении изначально шла речь не о масштабном разливе топлива, а о пожаре у хранилища.

«Из сообщения ЕДДС не представлялось возможным определить истинные масштабы произошедшего. Специалисты МЧС получили заявку от ЕДДС о пожаре, которая и была отработана. После этого в МЧС от ЕДДС пришло сообщение, что ситуация на работу ТЭЦ-3 не повлияет», — рассказали в ведомстве.

РБК направил запрос в Единую дежурную диспетчерскую службу Норильска.

«Норникель» отказался прокомментировать РБК заявление МЧС. Источник РБК, знакомый с формой ЗЧС, сообщил, что в ней были указаны все параметры аварии на ТЭЦ-3.

Авария на хранилище топлива на ТЭЦ-3 под Норильском произошла 29 мая, однако власти обратили внимание на ситуацию только спустя несколько дней. Краевые власти и глава МЧС Евгений Зиничев обвинили «Норникель» в замалчивании информации о происшествии в течение двух дней. «Сегодня мы первичную информацию собрали, и начальник главного управления находится рядом с губернатором [Красноярского края Александром Уссом], только 31-го числа (мая. — РБК) информация у нас появилась. У нас время все зафиксировано, поэтому здесь сложно будет как-то опровергать», — говорил на совещании с участием Владимира Путина 3 июня глава МЧС. Одно из уголовных дел после разлива топлива было возбуждено из-за скорости информирования о ЧС.

«Норникель» привел доказательства своевременного информирования об аварии
Бизнес
Фото: European Space Agency / AP

«Норникель» настаивает на том, что экстренные службы и местные власти были незамедлительно оповещены об аварии. В частности, компания указывала на то, что первое сообщение об аварии появилось на сайте МЧС 29 мая, сразу после происшествия. В этом сообщении говорилось, что на территории ТЭЦ-3 «произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, легковой автомобиль заехал в разлив, в результате чего произошло возгорание топлива». Объем разлившегося топлива в сообщении не указывался.

Авторы: Георгий Тадтаев, Дмитрий Серков
При участии: Алена Прохоренко
Теги: «Норникель», авария, разлив нефтепродуктов, МЧС
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