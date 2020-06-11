МЧС заявило о невозможности определить масштабы ЧП по сводке из Норильска

МЧС утверждает, что из первых сообщений об аварии на территории норильской ТЭЦ-3 было невозможно установить масштаб случившегося, хотя «Норникель» и передал сообщение сразу после инцидента

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов (Фото: Норникель / Vk)

Из той информации, которая изначально была получена МЧС от Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) о разливе топлива в Норильске, было невозможно установить масштаб аварии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В МЧС напомнили, что организация работы диспетчерской службы лежит на муниципальных властях. Из ЕДДС спасатели получают информацию о происшествиях. Именно из ЕДДС территориальное управление МЧС получило сообщение об аварии в Норильске. Однако, отметили в министерстве, в сообщении изначально шла речь не о масштабном разливе топлива, а о пожаре у хранилища.

«Из сообщения ЕДДС не представлялось возможным определить истинные масштабы произошедшего. Специалисты МЧС получили заявку от ЕДДС о пожаре, которая и была отработана. После этого в МЧС от ЕДДС пришло сообщение, что ситуация на работу ТЭЦ-3 не повлияет», — рассказали в ведомстве.

РБК направил запрос в Единую дежурную диспетчерскую службу Норильска.

«Норникель» отказался прокомментировать РБК заявление МЧС. Источник РБК, знакомый с формой ЗЧС, сообщил, что в ней были указаны все параметры аварии на ТЭЦ-3.