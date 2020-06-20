Разлившееся в Норильске топливо не стали вывозить на санях

Для вывоза собранных отходов будет построен трубопровод, сообщил глава МЧС. В «Норникеле» ранее не исключали, что емкости с топливом будут вывозить на санях после наступления морозов

Фото: Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / РИА Новости

Нефтепродукты, собранные на месте аварии в окрестностях Норильска, направят к месту утилизации с помощью трубопровода. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил глава МЧС Евгений Зиничев. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«И здесь мы видим решение несколько иное, чем предполагалось ранее. Скорее всего, будет построен гибкий трубопровод, и этот трубопровод пойдет как раз до места утилизации», — заявил он.

О том, что строительство временного трубопровода рассматривается как один из вариантов вывоза разлившегося дизтоплива, 5 июня РБК сообщил первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко. В качестве второго варианта он назвал вывоз емкостей с топливом на санях, после того как наступят морозы.

Как сообщил на совещании Зиничев, вывоз отходов к месту утилизации предусмотрен на третьем этапе ликвидации последствий аварии. Сейчас, по его словам, завершается второй этап, в ходе которого было собрано более 32 тыс. кубометров водно-топливной смеси и 100 тыс. грунта. Отходы складируются в закрытых ангарах.