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Авария с топливом в Норильске ,  
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Разлившееся в Норильске топливо не стали вывозить на санях

Для вывоза собранных отходов будет построен трубопровод, сообщил глава МЧС. В «Норникеле» ранее не исключали, что емкости с топливом будут вывозить на санях после наступления морозов
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Фото: Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / РИА Новости

Нефтепродукты, собранные на месте аварии в окрестностях Норильска, направят к месту утилизации с помощью трубопровода. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил глава МЧС Евгений Зиничев. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«И здесь мы видим решение несколько иное, чем предполагалось ранее. Скорее всего, будет построен гибкий трубопровод, и этот трубопровод пойдет как раз до места утилизации», — заявил он.

Разлившееся в Норильске топливо предложили вывозить на санях
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Фото: Морская спасательная служба

О том, что строительство временного трубопровода рассматривается как один из вариантов вывоза разлившегося дизтоплива, 5 июня РБК сообщил первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко. В качестве второго варианта он назвал вывоз емкостей с топливом на санях, после того как наступят морозы.

Как сообщил на совещании Зиничев, вывоз отходов к месту утилизации предусмотрен на третьем этапе ликвидации последствий аварии. Сейчас, по его словам, завершается второй этап, в ходе которого было собрано более 32 тыс. кубометров водно-топливной смеси и 100 тыс. грунта. Отходы складируются в закрытых ангарах.

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Вид на полигон хранения загрязненного грунта на территории ТЭЦ-3

Четвертый этап — это восстановление экологической обстановки, над чем работают Минприроды, Минсельхоз и Росрыболовство, добавил министр.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин в свою очередь сообщил, что компания рассматривает возможность сепарации собранных нефтепродуктов на воду и топливо, которое в дальнейшем можно будет использовать По его словам, на это понадобится 2,5—3 месяцев. 

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

На совещании с Путиным он сообщил, что в устранении последствий аварии ежедневно участвуют более 200 специалистов компании и более 150 единиц техники. «Мы полностью финансируем эти работы: на сегодняшний день профинансировано около 5 млрд руб., и в дальнейшем мы, выполняя наше обещание, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет», — добавил Потанин. Ранее он оценил возможные расходы «Норникеля» на ликвидацию последствий в 10 млрд руб.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Норильско-Таймырская энергетическая компания НТЭК («дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ) заявила, что причиной разлива 21 тыс. топлива из резервуара стали просевшие из-за таяния вечной мерзлоты сваи. По данным Росприроднадзора, большая часть нефтепродуктов (около 15 тыс. т) попала в воду. По факту аварии Следственный комитет завел уголовные дела по статьям о халатности, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, порче земли, загрязнении вод.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Норильск, топливо
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