Стала известна дата похорон экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

Ледовый дворец «Чебоксары-Арена» где пройдет церемония прощания с Михаилом Игнатьевым (Фото: cheb.arena / VK)

Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева, умершего на 59-м году жизни, похоронят 21 июня в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

Церемония прощания пройдет в Ледовом дворце «Чебоксары Арена».

Власти Чувашии создали правительственную комиссию для организации похорон экс-руководителя республики. Врио главы Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной коллеги.

«Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Я искренне сочувствую произошедшему», — сказал Николаев.