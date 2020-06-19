Стала известна дата похорон экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева, умершего на 59-м году жизни, похоронят 21 июня в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении правительства региона.
Церемония прощания пройдет в Ледовом дворце «Чебоксары Арена».
Власти Чувашии создали правительственную комиссию для организации похорон экс-руководителя республики. Врио главы Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной коллеги.
«Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Я искренне сочувствую произошедшему», — сказал Николаев.