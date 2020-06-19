В Чувашии создали комиссию для похорон Игнатьева
Власти Чувашии создали правительственную комиссию для организации похорон экс-руководителя республики Михаила Игнатьева. Об этом сообщается на сайте правительства Чувашии.
«По поручению врио главы Чувашии Олега Николаева создана правительственная комиссия по организации похорон Михаила Игнатьева», — отмечается в сообщении.
Олег Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной Игнатьева. «Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается, как что-то само собой разумеющееся. Я искренне сочувствую произошедшему», — сказал он.
Правительство региона также окажет необходимую помощь семье Игнатьева.