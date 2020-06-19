В Чувашии создали комиссию для похорон Игнатьева

Накануне стало известно, что Игнатьев умер в больнице, ему было 58 лет. «Коммерсантъ» ранее писал, что его госпитализировали с коронавирусом. Врачи назвали причиной смерти прогрессирующую сердечно-сосудистую недостаточность после обширного инфаркта, которая усугубилась двусторонней пневмонией. Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью в прошлом году, а несколько месяцев назад попал в больницу в тяжелом состоянии.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с должности главы Чувашии в связи с утратой доверия, он возглавлял регион с 2010 года. Игнатьев через суд пытался оспорить указ президента, заседание было назначено на 30 июня.