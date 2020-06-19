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В Чувашии создали комиссию для похорон Игнатьева

Власти Чувашии создали правительственную комиссию для организации похорон экс-руководителя республики Михаила Игнатьева. Об этом сообщается на сайте правительства Чувашии.

«По поручению врио главы Чувашии Олега Николаева создана правительственная комиссия по организации похорон Михаила Игнатьева», — отмечается в сообщении.

Олег Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной Игнатьева. «Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается, как что-то само собой разумеющееся. Я искренне сочувствую произошедшему», — сказал он.

Правительство региона также окажет необходимую помощь семье Игнатьева.

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Накануне стало известно, что Игнатьев умер в больнице, ему было 58 лет. «Коммерсантъ» ранее писал, что его госпитализировали с коронавирусом. Врачи назвали причиной смерти прогрессирующую сердечно-сосудистую недостаточность после обширного инфаркта, которая усугубилась двусторонней пневмонией. Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью в прошлом году, а несколько месяцев назад попал в больницу в тяжелом состоянии.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с должности главы Чувашии в связи с утратой доверия, он возглавлял регион с 2010 года. Игнатьев через суд пытался оспорить указ президента, заседание было назначено на 30 июня.

Теги: Чувашия, Михаил Игнатьев
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