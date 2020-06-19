Врачи назвали причину смерти бывшего главы Чувашии

На фоне двусторонней пневмомнии у Михаила Игнатьева развилась сердечно-сосудистая недостаточность

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Причиной смерти бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова Раису Конашкову.

«После обширного инфаркта у больного сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов. Ситуация усугублялась двусторонней пневмонией, — сказала она.

Конашкова отметила, что Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью и в прошлом году, а несколько месяцев назад попал в больницу в тяжелом состоянии.

Врач не упомянула о том, повлиял ли на смерть Игнатьев коронавирус. О том, что у экс-чиновника был положительный анализ на COVID-19, сообщалось в конце мая. «Коммерсантъ» указывал, что Игнатьев находился в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких и дышал с помощью аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), насыщавшего его кровь кислородом.