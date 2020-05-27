Суд вернул экс-главе Чувашии требования о льготах из иска к Путину

Требования о дополнительных соцгарантиях в иске экс-главы Чувашии к Владимиру Путину направлены не по адресу, решили в Верховном суде республики. Остальная часть иска принята к производству

Михаил Игнатьев (Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости)

Верховный суд Чувашии вернул исковое заявление экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту Владимиру Путину в части требований прав на дополнительные социальные гарантии, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

«Верховный суд России вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии подлежит возвращению в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 129 Кодекса административного судопроизводства России в связи с неподсудностью данному суду», — сказал собеседника агентства.

Исковое заявление Игнатьева в той части, в которой бывший глава региона оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий, принято к производству. Его рассмотрение назначено на 30 июня.

20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд, в котором он оспаривает указ о досрочном прекращении его полномочий на посту главы Чувашии. В качестве ответчика в иске указан президент России.

Путин отправил главу республики в отставку указом от 29 января 2020 года. «Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — говорилось в документе. «Так будет с каждым чиновником, который не слышит президента. Независимо от должности или статуса», — прокомментировал отставку Игнатьева секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.