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Суд вернул экс-главе Чувашии требования о льготах из иска к Путину

Требования о дополнительных соцгарантиях в иске экс-главы Чувашии к Владимиру Путину направлены не по адресу, решили в Верховном суде республики. Остальная часть иска принята к производству
Михаил Игнатьев
Михаил Игнатьев (Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости)

Верховный суд Чувашии вернул исковое заявление экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту Владимиру Путину в части требований прав на дополнительные социальные гарантии, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

«Верховный суд России вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии подлежит возвращению в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 129 Кодекса административного судопроизводства России в связи с неподсудностью данному суду», — сказал собеседника агентства.

Исковое заявление Игнатьева в той части, в которой бывший глава региона оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий, принято к производству. Его рассмотрение назначено на 30 июня.

20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд, в котором он оспаривает указ о досрочном прекращении его полномочий на посту главы Чувашии. В качестве ответчика в иске указан президент России.

Путин отправил главу республики в отставку указом от 29 января 2020 года. «Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — говорилось в документе. «Так будет с каждым чиновником, который не слышит президента. Независимо от должности или статуса», — прокомментировал отставку Игнатьева секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности
Политика
Михаил Игнатьев

За день до этого Игнатьева исключили из «Единой России», президиум генерального совета партии принял такое решение на основе рекомендации партийной комиссии по этике.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева его неприемлемым поведением. «Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события», — сказал тогда Песков. Владимир Путин после увольнения Игнатьева заявил, что наказание за оскорбление чести и достоинства и хамство по отношению к гражданам для государственных служащих должно быть строже, чем для обычных людей. По его словам, таких чиновников нужно «выметать из органов власти и управления».

Увольнению Игнатьева предшествовало несколько публичных скандалов. Сначала он заявил о необходимости «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Спустя неделю глава Чувашии во время церемонии вручения пожарным новой техники заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться до ключей. Пресс-служба Игнатьева объяснила случившееся шуткой, однако в итоге главу Чувашии обвинили в демонстрации «чванства и барских замашек».

Путин заявил об отсутствии у экс-главы Чувашии чувства уважения к людям
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: иск, Чувашия, Владимир Путин
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