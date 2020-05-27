Политика , 27 мая, 11:52
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СМИ узнали о госпитализации подавшего в суд на Путина экс-главы Чувашии
Михаил Игнатьев
Михаил Игнатьев, уволенный с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия и подавший на Владимира Путина в суд, попал в больницу с двусторонней пневмонией, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, бывший губернатор находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких и дышит с помощью аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
О госпитализации Игнатьева сообщил и Telegram-канал Mash. По его данным, экс-губернатор находится в Национальном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова с начала мая и сейчас подключен к аппарату искусственного кровообращения.
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