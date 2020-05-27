СМИ узнали о госпитализации подавшего в суд на Путина экс-главы Чувашии

Михаил Игнатьев (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Михаил Игнатьев, уволенный с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия и подавший на Владимира Путина в суд, попал в больницу с двусторонней пневмонией, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, бывший губернатор находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких и дышит с помощью аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

О госпитализации Игнатьева сообщил и Telegram-канал Mash. По его данным, экс-губернатор находится в Национальном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова с начала мая и сейчас подключен к аппарату искусственного кровообращения.

Материал дополняется.