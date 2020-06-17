Никита Ефремов пожелал отцу достойно принять наказание за ДТП

Никита Ефремов (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Актер Никита Ефремов пожелал своему отцу — актеру Михаилу Ефремову — достойно принять наказание за ДТП с его участием. Об этом Ефремов-младший сообщил в Instagram.

«Мне очень больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал он.

Также Ефремов-младший выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada. Фургоном управлял курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Захаров получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Он умер на следующий день. Как показала экспертиза, в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Впоследствии также завели уголовное дело по ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем. 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест.

13 июня Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором он попросил прощения у родственников погибшего. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего, заявил, что родные Захарова не приняли извинений актера, посчитав их запоздалыми.

17 июня Михаила Ефремова увезли на допрос по делу о ДТП с его участием.