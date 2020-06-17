Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,27) Quote, 14:56
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 78,38 (-0,66) Quote, 14:56
Эмма Уотсон вошла в совет директоров владельца брендов Gucci и Brioni Стиль, 17:21 Города после пандемии: дайджест иностранных СМИ Pro, 17:11 Никита Ефремов пожелал отцу достойно принять наказание за ДТП Общество, 17:11 УЕФА назвал новые даты проведения чемпионата Европы по футболу Спорт, 17:10 Сезон Лиги чемпионов доиграют в формате «Финала восьми» в Лиссабоне Спорт, 17:08 Бюджетники Москвы сообщили о просьбах участвовать в онлайн-голосовании Политика, 17:02 Инновации мусорного сектора: фандоматы, датчики и умная сортировка Зеленая экономика, 17:00  Как руководителю решить кризисные задачи IT-инструментами. Дискуссия РБК и Яндекс.Облако, 16:56 Самоизоляция закончилась, риски остались. Дневник трейдера #25 Крипто, 16:51 УЕФА перенес на год финал Лиги чемпионов в Петербурге Спорт, 16:49 На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля Общество, 16:45 Дядю Асада приговорили к четырем годам тюрьмы за мошенничество во Франции Общество, 16:43 Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале Общество, 16:41 Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум Экономика, 16:34
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Никита Ефремов пожелал отцу достойно принять наказание за ДТП

Никита Ефремов
Никита Ефремов (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Актер Никита Ефремов пожелал своему отцу — актеру Михаилу Ефремову — достойно принять наказание за ДТП с его участием. Об этом Ефремов-младший сообщил в Instagram.

«Мне очень больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал он.

Также Ефремов-младший выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.

«Современник» объяснил молчание по поводу аварии с Ефремовым
Общество
Михаил Ефремов

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada. Фургоном управлял курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Захаров получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Он умер на следующий день. Как показала экспертиза, в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Впоследствии также завели уголовное дело по ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем. 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест.

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг данные о компенсации
Общество
Александр Добровинский

13 июня Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором он попросил прощения у родственников погибшего. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего, заявил, что родные Захарова не приняли извинений актера, посчитав их запоздалыми.

17 июня Михаила Ефремова увезли на допрос по делу о ДТП с его участием.

Теги: Михаил Ефремов, актер, ДТП
Материалы по теме
Адвокат семьи Захарова назвал дату нового допроса Ефремова
Общество
Адвокат сообщил об «очень тяжелом» самочувствии Ефремова
Общество
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова принять помощь от актера
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter