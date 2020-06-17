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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг данные о компенсации

Александр Добровинский, адвокат семьи Захаровых, опроверг информацию о том, что его клиенты готовы принять компенсацию от Михаила Ефремова. Об этом говорится в его заявлении, поступившем в РБК.

«Сегодня в 11:00 я разговаривал с братом покойного — Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта, и семья не хочет принимать никакие компенсации. Валерий Владимирович и я открыты ко всем встречам с кем бы то ни было, и чтобы в дальнейшем не было кривотолков, предлагаю организовать встречу в присутствии одного или двух известных публичных людей, заслуживающих полное доверие общества. Ждем также предложений, кто это может быть», — сказал Добровинский.

Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям
Общество
Михаил Ефремов

О том, что брат погибшего выразил готовность обсудить получение компенсации морального ущерба, заявлял ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев. По его словам, он обсуждал это с Валерием Захаровым накануне. Пашаев подчеркнул, что записал этот разговор. «Он готов на все, он говорит: обращайтесь к Добровинскому по этому поводу. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский. А он (Добровинский. — РБК) на всю страну говорит, что якобы семья против», — говорил Пашаев в разговоре с РБК.

Добровинский, комментируя РБК слова адвоката противоположной стороны, выразил сомнение, что семья Захарова все же изменит позицию и примет компенсацию, однако выразил готовность к переговорам. «Я уверен, что они откажутся, по крайней мере, до сегодняшнего дня они мне так говорили. Но встречаться я готов со всеми, и они (семья. — РБК) будут встречаться, если это предметный разговор — пожалуйста», — говорил он.

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя
Общество
Фото: Пресс-служба Таганского суда / РИА Новости

Ранее Пашаев объяснял отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять помощь артиста черным пиаром. Пашаев утверждает, что до суда пострадавшие могут получить определенную материальную и моральную помощь, которая, однако, никак не скажется на наказании артиста.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер был за рулем автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Его машина врезалась в автофургон, за рулем которого сидел работник службы доставки Сергей Захаров. Захаров от полученных травм скончался. Ефремову грозит до 12 лет заключения.

Через несколько дней после аварии актер записал видео с извинениями перед семьей погибшего, в котором сообщил, что хочет помочь родным Захарова. Он пояснил, что не намерен «откупиться» от вины, но намерен ее искупить.

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Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям
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Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла извинений актера
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