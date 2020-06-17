Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг данные о компенсации

Александр Добровинский, адвокат семьи Захаровых, опроверг информацию о том, что его клиенты готовы принять компенсацию от Михаила Ефремова. Об этом говорится в его заявлении, поступившем в РБК.

«Сегодня в 11:00 я разговаривал с братом покойного — Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта, и семья не хочет принимать никакие компенсации. Валерий Владимирович и я открыты ко всем встречам с кем бы то ни было, и чтобы в дальнейшем не было кривотолков, предлагаю организовать встречу в присутствии одного или двух известных публичных людей, заслуживающих полное доверие общества. Ждем также предложений, кто это может быть», — сказал Добровинский.

О том, что брат погибшего выразил готовность обсудить получение компенсации морального ущерба, заявлял ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев. По его словам, он обсуждал это с Валерием Захаровым накануне. Пашаев подчеркнул, что записал этот разговор. «Он готов на все, он говорит: обращайтесь к Добровинскому по этому поводу. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский. А он (Добровинский. — РБК) на всю страну говорит, что якобы семья против», — говорил Пашаев в разговоре с РБК.

Добровинский, комментируя РБК слова адвоката противоположной стороны, выразил сомнение, что семья Захарова все же изменит позицию и примет компенсацию, однако выразил готовность к переговорам. «Я уверен, что они откажутся, по крайней мере, до сегодняшнего дня они мне так говорили. Но встречаться я готов со всеми, и они (семья. — РБК) будут встречаться, если это предметный разговор — пожалуйста», — говорил он.