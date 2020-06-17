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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремова увезли из-под домашнего ареста на допрос

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Актера Михаила Ефремова увели из квартиры в Плотницком переулке, где он находится под домашним арестом. Об этом со ссылкой на корреспондента на месте событий сообщает «РИА Новости». Ранее агентство сообщало, что утром 17 июня сотрудники Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) приехали в квартиру к Ефремову.

Ефремов проходит в качестве обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом (ч. 4 ст. 264 УК), которое произошло 8 июня в Москве. Автомобиль Ефремова влетел на большой скорости в фургон доставки интернет-магазина, за рулем которого сидел Сергей Захаров. Водитель фургона получил множественные травмы и позже умер в больнице.

Накануне адвокат семьи погибшего в аварии Александр Добровинский говорил РБК, что на 17 июня назначен новый допрос Ефремова.

Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям
Общество
Михаил Ефремов

Ранее судебно-медицинская экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был сильно пьян, кроме того, в его крови были обнаружены следы наркотиков. Свою вину Ефремов признал. Суд отправил его под домашний арест.

В предыдущий раз на допрос Ефремова привозили 11 июня. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах говорил, что актера допрашивали около пяти часов. Следователи спрашивали его, где и с кем он употреблял алкоголь, наркотики, уточнил собеседник агентства.

Полиция также завела еще одно уголовное дело — о продаже Ефремову наркотиков неизвестным (ст. 228.1 УК). По этому делу он проходит как свидетель.

Теги: Михаил Ефремов, допрос, уголовное дело
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