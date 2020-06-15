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Авария с участием Ефремова ,  
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«Современник» объяснил молчание по поводу аварии с Ефремовым

Театр, в котором играет Михаил Ефремов, призвал всех «оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения». Одним из основателем театра и его первым художественным руководителем был отец актера Олег Ефремов
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Долгое молчание о ситуации с актером Михаилом Ефремовым в театре «Современник» объяснили шоком и «попыткой осмыслить» то, что с ним произошло. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте театра.

В нем Ефремова назвали неотъемлемой частью театра и принесли соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова.

«В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения. Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось», — говорится в сообщении.

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«Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас», — заверили в театре.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль под его управлением выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. В результате аварии Ефремов не пострадал, а Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Экспертиза показала, что актер сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения, в его крови также были обнаружены следы наркотиков.

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Дело получило широкий общественный резонанс. После аварии Ефремов был допрошен в качестве подозреваемого по ч. 2 ст. 264 УК и отпущен под подписку о невыезде, затем «в связи с изменившимся обстоятельствами» — смертью пострадавшего — обвинение ему переквалифицировали на более тяжкую ч. 4 той же статьи УК, которая предусматривает до 12 лет колонии. Суд выбрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Театр «Современник» был основан в 1956 году группой выпускников Школы-студии МХАТ. Его лидером и первым художественным руководителем был Олег Ефремов — отец Михаила. По информации на сайте театра, Ефремов занят в четырех постановках.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: театр, Михаил Ефремов, обращение
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