«Современник» объяснил молчание по поводу аварии с Ефремовым

Театр, в котором играет Михаил Ефремов, призвал всех «оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения». Одним из основателем театра и его первым художественным руководителем был отец актера Олег Ефремов

Михаил Ефремов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Долгое молчание о ситуации с актером Михаилом Ефремовым в театре «Современник» объяснили шоком и «попыткой осмыслить» то, что с ним произошло. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте театра.

В нем Ефремова назвали неотъемлемой частью театра и принесли соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова.

«В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения. Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось», — говорится в сообщении.

«Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас», — заверили в театре.