На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля

Киев, Украина (Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы предлагаем продлить карантин до 31 июля 2020 года, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом регионе. На территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий», — сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за неделю в стране коронавирусную инфекцию выявили у 4853 человек, сообщает издание Liga.net.

«И это самое большое число за все время пандемии в Украине. Ослабление карантинных мер многие из нас восприняли как отмену карантина, и мы, соответственно, имеем сегодня первые грустные результаты», — сказал премьер-министр.

По его словам, сам вирус никуда не исчез и по-прежнему угрожает здоровью населения страны.

12 июня коронавирусом заболела супруга президента Украины Елена Зеленская. В тот же день президент Украины перешел на особый режим работы, отвечающий санитарно-эпидемиологическим требованиям. В сообщении офиса украинского лидера отмечалось, что Зеленский ограничил круг общения и перевел рабочие совещания и встречи в онлайн-режим.

16 июня офис президента Украины сообщил, что Елену Зеленскую поместили в одну из больниц Киева с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией средней тяжести. В администрации Зеленского заверили, что состояние первой леди Украины остается стабильным и не требует подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

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