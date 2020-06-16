Жену Зеленского после заражения COVID-19 госпитализировали с пневмонией

В администрации Зеленского заверили, что состояние первой леди Украины остается стабильным и не требует подключения к аппарату искусственной вентиляции легких

Елена Зеленская (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, у которой ранее было выявлено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, помещена в одну из больниц Киева с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией средней тяжести. Об этом сообщил офис президента Украины.

«Жена президента находится в изоляции, под наблюдением врачей», — говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса главы государства в сети Facebook.

В администрации Зеленского заверили, что состояние первой леди Украины остается стабильным и не требует подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Тесты, проведенные самому Зеленскому, показали отсутствие в его организме вызывающего COVID-19 вируса. Отрицательный результат дали и тесты на коронавирус, проведенные детям президентской четы.

О выявлении у Зеленской заражения COVID-19 было объявлено 12 июня. В тот же день президент Украины перешел на особый режим работы, отвечающий санитарно-эпидемиологическим требованиям. В сообщении его офиса отмечалось, что Зеленский ограничил круг общения и перевел рабочие совещания и встречи в онлайн-режим.