Вспышка коронавируса в Пекине. Фоторепортаж
О новых случаях коронавируса в Пекине стало известно 12 июня. Вспышку зафиксировали на оптовом рынке «Синьфади» (на фото: вход на этот рынок), его временно закрыли
Власти Китая предупредили о высоком риске распространения коронавируса в Пекине, так как этот рынок посещает большое количество людей. За последние сутки в столице КНР, по данным Госкомитета по вопросам здравоохранения, выявили 31 случай коронавируса. С начала пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Пекине обнаружили 731 случай заболевания
На фото: тестирование на коронавирус тех, кто посещал рынок «Синьфади», и тех, кто контактировал с его посетителями
По данным Всемирной организации здравоохранения, суточный прирост новых случаев коронавируса в Китае с конца апреля и вплоть до новой вспышки не превышал 20
На фото: жильцы комплекса, взятого под особый санитарный контроль и оцепленного колючей проволокой, играют во дворе в маджонг
В районе Фэнтай, где расположен рынок, ввели режим военного положения. Жителям нельзя покидать дома
На фото: доставка еды жителям одного из комплексов, попавших под карантинные меры
Военное положение ввели и в расположенном в 140 км от Пекина многомиллионном городе Баодин
На фото: дезинфекция на одном из оптовых рынков Пекина
Вирус, обнаруженный сейчас в Пекине, может быть более заразным, чем тот, что первоначально появился в Ухане, считает профессор Института вирусологии Уханьского университета Ян Чжаньцю
На фото: дезинфекция супермаркета в Пекине