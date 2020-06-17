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Пандемия коронавируса ,  
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Вспышка коронавируса в Пекине. Фоторепортаж

В Пекине в июне зафиксировали вспышку коронавируса. Оптовый рынок, где были выявлены первые случаи, закрыли, а в районе вокруг него введены жесткие меры контроля. Власти Китая заявили о высоком риске распространения инфекции в столице. Что происходит в Пекине — в фоторепортаже РБК
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

О новых случаях коронавируса в Пекине стало известно 12 июня. Вспышку зафиксировали на оптовом рынке «Синьфади» (на фото: вход на этот рынок), его временно закрыли

Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Власти Китая предупредили о высоком риске распространения коронавируса в Пекине, так как этот рынок посещает большое количество людей. За последние сутки в столице КНР, по данным Госкомитета по вопросам здравоохранения, выявили​ 31 случай коронавируса. С начала пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Пекине обнаружили 731 случай заболевания

На фото: тестирование на коронавирус тех, кто посещал рынок «Синьфади», и тех, кто контактировал с его посетителями

Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

По данным Всемирной организации здравоохранения, суточный прирост новых случаев коронавируса в Китае с конца апреля и вплоть до новой вспышки не превышал 20

На фото: жильцы комплекса, взятого под особый санитарный контроль и оцепленного колючей проволокой, играют во дворе в маджонг

Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

В районе Фэнтай, где расположен рынок, ввели режим военного положения. Жителям нельзя покидать дома

На фото: доставка еды жителям одного из комплексов, попавших под карантинные меры

Фото: China Daily via Reuters
Фото: China Daily via Reuters

Военное положение ввели и в расположенном в 140 км от Пекина многомиллионном городе Баодин

На фото: дезинфекция на одном из оптовых рынков Пекина​

Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters
В пекинском районе Фэнтай пришлось снова закрыть несколько школ, которые успели вернуться к работе
Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Вирус, обнаруженный сейчас в Пекине, может быть более заразным, чем тот, что первоначально появился в Ухане, считает​ профессор Института вирусологии Уханьского университета Ян Чжаньцю

На фото: дезинфекция супермаркета в Пекине

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
На фото: международный аэропорт Пекина
Теги: мультимедиа, коронавирус, пандемия, COVID-19, карантин, Пекин, Китай
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Вирусолог сравнил выявленный в Пекине и в Ухане коронавирус
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