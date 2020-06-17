Вспышка коронавируса в Пекине. Фоторепортаж

Власти Китая предупредили о высоком риске распространения коронавируса в Пекине, так как этот рынок посещает большое количество людей. За последние сутки в столице КНР, по данным Госкомитета по вопросам здравоохранения, выявили​ 31 случай коронавируса. С начала пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Пекине обнаружили 731 случай заболевания

На фото: тестирование на коронавирус тех, кто посещал рынок «Синьфади», и тех, кто контактировал с его посетителями