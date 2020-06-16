На Украине за сутки выявили 666 заразившихся коронавирусом

Киев, Украина (Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press)

На Украине к утру 16 июня выявили 666 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, 11 заболевших умерли, 275 — выздоровели. Об этом говорится на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Украина находится на 35-м месте в мире по количеству зараженных. Всего выявлено 32,476 тыс. заболевших, 14,528 тыс. выздоровели, 912 — умерли.

13 июня «Страна.ua» и «Новое время» со ссылкой на источники сообщили о вспышке коронавируса в офисе президента Владимира Зеленского. Инфекцию обнаружили у вице-премьера Алексея Резникова и советника президента Руслана Демченко.

Тогда же Зеленский собрал правительство, силовые ведомства на селекторное совещание, чтобы обсудить ситуацию с пандемией. Глава государства выразил обеспокоенность тем, что количество зараженных за сутки увеличивается третий день подряд.