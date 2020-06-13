СМИ сообщили о вспышке коронавируса в офисе Зеленского

Инфекцию обнаружили у вице-премьера Алексея Резникова и советника президента Руслана Демченко, сообщают СМИ. Накануне они ездили в Париж на переговоры с советником президента Франции

Алексей Резников и Андрей Ермак на встрече в Париже (Фото: president.gov.ua)

Коронавирусную инфекцию обнаружили у двух сотрудников офиса президента Украины, речь идет о вице-премьере — министре по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексее Резникове и советнике президента Руслане Демченко, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в офисе главы государства. Эту информацию порталу «Новое время» подтвердили источники в офисе украинского лидера.

По их данным, Резников и Демченко были в составе украинской делегации, которая накануне, 12 июня, встретилась в Париже с внешнеполитическим советником французского президента Эммануэлем Бонном. «При этом диагноз по обоим стал известен уже после прилета из Парижа», — пишет «Страна.ua».

Сам Резников в беседе с порталом «КиевVласть» сообщил, что вся делегация после возвращения из Франции в полном составе добровольно сдала тесты на коронавирус. «Ждем результаты», — заявил он. Вице-премьер не стал подтверждать или опровергать данные о найденной у него инфекции, сообщив, что «чувствует себя нормально».

Помимо Резникова и Демченко, как сообщает «Интерфакс-Украина», в Париж ездили руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр обороны Андрей Таран и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.