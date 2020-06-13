Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
В Петербурге запрет на проведение мероприятий не коснется парада Победы Общество, 17:30 Аутсайдер чемпионата Испании «Эспаньол» второй раз в сезоне победил дома Спорт, 17:18 Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса Общество, 17:16 Пилот «Формулы-1» Квят заявил о желании провести боксерский поединок Спорт, 16:46 СМИ сообщили о вспышке коронавируса в офисе Зеленского Общество, 16:41 МЧС ликвидировало пожар на газораспределительной станции в Казани Общество, 16:37 В Рязани подозреваемый в хищении протаранил машину Росгвардии Общество, 16:31 Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать РБК и Авито Авто, 16:20 В Техасе восемь человек пострадали при стрельбе рядом с баром Общество, 16:15 СМИ узнали о переговорах «Барыса» с тремя финскими тренерами Спорт, 16:06 На фоне коронавируса в России зарегистрировали в 4 раза меньше разводов Общество, 16:01 Из-за пожара в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве эвакуировали 400 человек Общество, 15:42 Марко Николич провел первую тренировку с «Локомотивом» Спорт, 15:29 В Китае при взрыве цистерны на шоссе пострадали не менее 50 человек Общество, 15:27
Пандемия коронавируса ,  
0 

СМИ сообщили о вспышке коронавируса в офисе Зеленского

Инфекцию обнаружили у вице-премьера Алексея Резникова и советника президента Руслана Демченко, сообщают СМИ. Накануне они ездили в Париж на переговоры с советником президента Франции
Алексей Резников и Андрей Ермак на встрече в Париже
Алексей Резников и Андрей Ермак на встрече в Париже (Фото: president.gov.ua)

Коронавирусную инфекцию обнаружили у двух сотрудников офиса президента Украины, речь идет о вице-премьере — министре по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексее Резникове и советнике президента Руслане Демченко, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в офисе главы государства. Эту информацию порталу «Новое время» подтвердили источники в офисе украинского лидера.

По их данным, Резников и Демченко были в составе украинской делегации, которая накануне, 12 июня, встретилась в Париже с внешнеполитическим советником французского президента Эммануэлем Бонном. «При этом диагноз по обоим стал известен уже после прилета из Парижа», — пишет «Страна.ua».

Сам Резников в беседе с порталом «КиевVласть» сообщил, что вся делегация после возвращения из Франции в полном составе добровольно сдала тесты на коронавирус. «Ждем результаты», — заявил он. Вице-премьер не стал подтверждать или опровергать данные о найденной у него инфекции, сообщив, что «чувствует себя нормально».

Зеленский заявил об идее переболеть коронавирусом ради спокойствия людей
Политика
Владимир Зеленский

Помимо Резникова и Демченко, как сообщает «Интерфакс-Украина», в Париж ездили руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква, министр обороны Андрей Таран и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По информации «Интерфакс-Украина», члены украинской делегации уже ранее сдавали тесты на коронавирус после визитов в Берлин (2 июня) и Минск (11 июня). После поездки в столицу Германии все тесты оказались отрицательными.

13 июня президент Украины Владимир Зеленский собрал кабинет министров и представителей силовых ведомств на селекторное совещание, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. Глава государства выразил обеспокоенность количеством заболевших. «Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений», — сказал он.

На Зеленского составили протокол из-за его визита в кафе в карантин
Общество
Владимир Зеленский

Министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания заявил, что беспокойство вызывают повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение количества выявленных случаев заражения. «Причины для паники нет, но есть «колокольчики», которые требуют реакции», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Накануне, 12 июня, стало известно о том, что супруга Зеленского Елена заразилась коронавирусом. В администрации президента заверили, что у жены главы государства симптомов заболевания нет. Сама Зеленская сообщила, что чувствует себя хорошо, находится на амбулаторном лечении и изолирована от других членов семьи.

На фоне обнаружения COVID-19 у своей супруги Зеленский принял решение перейти на особый режим работы. В офисе президента сообщили, что тест Зеленского на коронавирус дал отрицательный результат.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Украина, Владимир Зеленский
Материалы по теме
Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены
Политика
У жены Зеленского обнаружили коронавирус
Общество
На Зеленского составили протокол из-за его визита в кафе в карантин
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter