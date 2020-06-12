Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Чехия закрыла дело об угрозе отравления политиков «ядом из России» Политика, 21:40 Москвичей предупредили об ограничении движения из-за репетиции парада Политика, 21:34 Роналду и Буффон попали в стартовый состав «Ювентуса» на матч с «Миланом» Спорт, 21:31 ВОЗ прокомментировала риск передачи COVID-19 ребенку через грудное молоко Общество, 21:31 Тедеско сравнил средний возраст основы и дубля «Спартака» Спорт, 21:02 Зеленский предложил вернуть «вопрос Крыма» на повестку дня Политика, 20:59 Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены Политика, 20:48 В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка Политика, 20:44 В центре Москвы обрушился фасад здания Общество, 20:40 «Зенит» и ЦСКА провели на этой неделе товарищеские матчи Спорт, 20:34 Во Франции произошел пожар на атомной подводной лодке Общество, 20:29 В Ставрополье из-за ветра перевернулись 11 грузовиков Общество, 20:27 Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых Общество, 20:21 Плющенко заявил о выполненном Трусовой новом четверном прыжке Спорт, 20:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Президент перевел совещания в онлайн-режим, ограничил круг личного общения, а также отменил очные встречи в ближайшее время, участие в массовых мероприятиях и рабочие поездки за пределы Киева
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Maksym Polishchuk / Keystone Press Agency / Global Look Press)

После того как у жены украинского лидера Владимира Зеленского Елены обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, он решил перейти на особый режим работы. Об этом говорится в сообщении офиса президента в Telegram.

Согласно Конституции, глава государства не может никому передать свои полномочия, а состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять свои обязанности, отмечает пресс-служба.

В Основном законе Украины также не были предусмотрены ситуации самоизоляции и карантина, поэтому был принят специальный протокол режима работы президента, который соответствует нормам законодательства и санитарно-эпидемиологическим требованиям, отметили там.

В офисе президента также сообщили, что тест Зеленского на коронавирус дал отрицательный результат. Президент ежедневно проходит медосмотры и тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

У жены Зеленского обнаружили коронавирус
Общество
Елена Зеленская

Зеленский перевел совещания в онлайн-режим и ограничил круг личного общения охраной и ближайшими помощниками. В ближайшее время глава государства отменил очные встречи, участие в массовых мероприятиях и рабочие поездки за пределы Киева.

О том, что тест Елены Зеленской на COVID-19 оказался положительным, стало известно днем 12 июня. Заболевание проходит бессимптомно, по словам жены украинского президента, она хорошо себя чувствует, находится на амбулаторном лечении и изолирована от других членов семьи. Дети пары также прошли тестирование, у них отрицательные результаты.

По данным центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, с начала пандемии в стране зарегистрировано 29,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, больше всего инфицированных в Черновицкой области и Киеве.

В конце мая на территории страны ввели так называемый адаптивный карантин: региональные власти могут ослаблять ограничения при условии, что в регионе регистрируется не более 12 новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения, больницы заполнены не более чем наполовину, а количество тестирований превышает 12 на 100 тыс. населения. В пресс-службе президента считают, что Киев и еще девять регионов к дальнейшему смягчению мер не готовы.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Зеленский, коронавирус
Материалы по теме
Украина получила $15,5 млн от США на борьбу с коронавирусом
Политика
Зеленский заявил об идее переболеть коронавирусом ради спокойствия людей
Политика
Зеленский приказал начать массовое тестирование на COVID-19 на Украине
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter