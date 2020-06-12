Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены
После того как у жены украинского лидера Владимира Зеленского Елены обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, он решил перейти на особый режим работы. Об этом говорится в сообщении офиса президента в Telegram.
Согласно Конституции, глава государства не может никому передать свои полномочия, а состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять свои обязанности, отмечает пресс-служба.
В Основном законе Украины также не были предусмотрены ситуации самоизоляции и карантина, поэтому был принят специальный протокол режима работы президента, который соответствует нормам законодательства и санитарно-эпидемиологическим требованиям, отметили там.
В офисе президента также сообщили, что тест Зеленского на коронавирус дал отрицательный результат. Президент ежедневно проходит медосмотры и тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР).