Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Президент перевел совещания в онлайн-режим, ограничил круг личного общения, а также отменил очные встречи в ближайшее время, участие в массовых мероприятиях и рабочие поездки за пределы Киева

Владимир Зеленский (Фото: Maksym Polishchuk / Keystone Press Agency / Global Look Press)

После того как у жены украинского лидера Владимира Зеленского Елены обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, он решил перейти на особый режим работы. Об этом говорится в сообщении офиса президента в Telegram.

Согласно Конституции, глава государства не может никому передать свои полномочия, а состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять свои обязанности, отмечает пресс-служба.

В Основном законе Украины также не были предусмотрены ситуации самоизоляции и карантина, поэтому был принят специальный протокол режима работы президента, который соответствует нормам законодательства и санитарно-эпидемиологическим требованиям, отметили там.

В офисе президента также сообщили, что тест Зеленского на коронавирус дал отрицательный результат. Президент ежедневно проходит медосмотры и тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР).