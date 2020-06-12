У жены Зеленского обнаружили коронавирус
Результаты теста на коронавирус у жены президента Украины Владимира Зеленского Елены оказались положительными. Об этом сообщает офис главы государства в Telegram-канале.
Администрация украинского президента отмечает, что у его жены нет симптомов заболевания.
Сама Зеленская написала в Facebook, что чувствует себя хорошо, находится на амбулаторном лечении и изолирована от других членов семьи.
Запись в facebook пользователя olenazelenska.official
«Неожиданные новости. Особенно учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила — маски, перчатки, минимум контактов», — отметила первая леди.