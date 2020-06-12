У жены Зеленского обнаружили коронавирус

Елена Зеленская сообщила, что хорошо себя чувствует, находится на амбулаторном лечении, от родственников ее изолировали. Глава государства и их дети тоже прошли тестирование, у них отрицательные результаты

Елена Зеленская (Фото: Ovsyannikova Yulia / Zuma / Global Look Press)

Результаты теста на коронавирус у жены президента Украины Владимира Зеленского Елены оказались положительными. Об этом сообщает офис главы государства в Telegram-канале.

Администрация украинского президента отмечает, что у его жены нет симптомов заболевания.

Сама Зеленская написала в Facebook, что чувствует себя хорошо, находится на амбулаторном лечении и изолирована от других членов семьи.

Запись в facebook пользователя olenazelenska.official

«Неожиданные новости. Особенно учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила — маски, перчатки, минимум контактов», — отметила первая леди.