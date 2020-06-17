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Авария с участием Ефремова ,  
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В квартиру Ефремова приехали сотрудники ФСИН

В квартиру Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом после ДТП, приехали сотрудники ФСИН, передает «РИА Новости».

Ранее адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера, сообщил РБК, что новый допрос Ефремова назначен на 17 июня.

Адвокат сообщил о желании Ефремова сесть в СИЗО
Общество
Михаил Ефремов (справа)

11 июня Ефремова увозили в ГУ МВД по Москве на допрос по делу о ДТП и незаконном сбыте наркотиков. «РИА Новости» отмечало, что допрос длился около пяти часов, следователей интересовало где, когда и с кем артист употреблял алкоголь и наркотики.

После ДТП, которое произошло 8 июня в центре Москвы, против Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК. Позднее медицинская экспертиза показала наличие наркотических веществ в крови артиста, полиция завела дело о незаконном обороте запрещенных веществ.

Теги: Михаил Ефремов, ФСИН
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