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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям

В разговоре с адвокатом Михаила Ефремова брат погибшего в ДТП заявил о готовности принять компенсацию по согласованию с адвокатом. Ранее адвокат семьи погибшего заявлял, что семья не готова принимать помощь и извинения от Ефремова
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Брат погибшего Сергея Захарова, Валерий, готов обсуждать вопрос компенсации, в случае если на это согласится адвокат Добровинский. Об этом в разговоре с адвокатом Михаила Ефремова заявил Валерий Захаров, рассказал РБК адвокат Эльман Пашаев.

«Я вчера даже снимал на видео наш разговор, чтобы был виден его номер. Он готов на все, он говорит: обращайтесь к Добровинскому (адвокату семьи Захарова. — РБК) по этому поводу. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский. А он [Добровинский] на всю страну говорит, что якобы семья против. Разговор с братом погибшего был вчера», — заявил Пашаев.

По словам адвоката, он планирует сегодня позвонить Добровинскому, чтобы обсудить вопрос компенсации. Адвокат не уточнил, о какой именно компенсации идет речь. «Я хотел встретиться и обсудить [с братом Захарова]. Есть судебная практика по таким делам, даже где-то мы готовы больше возместить, чем по судебной практике», — добавил он.

Ранее Добровинский в эфире радиостанции «Москва FM» сообщил, что накануне Пашаев звонил брату погибшего с вопросом о компенсации. Пашаев, также вышедший в прямой эфир радиостанции, подтвердил факт звонка. В прямом радиоэфире адвокаты договорились о встрече. «Мы готовы возместить все понесенные расходы на похороны, а также обеспечить возмещение морального вреда», — раскрыл Пашаев суть своего предложения. На встрече с адвокатом семьи погибшего он намерен уточнить сумму возмещения.

Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в разговоре с РБК уточнил, что брат погибшего и адвокат Ефремова лишь обсуждали возможность переговоров. «Я говорил с Валерием Владимировичем [братом погибшего], он сказал [адвокату Пашаеву], что все вопросы по устройству переговоров и по самим переговорам, где они будут происходить и когда, — это надо обсуждать со мной, а все остальное — конечно, будет принимать решение семья, я никакого отношения к этому не имею. Я уверен, что они откажутся, по крайней мере, до сегодняшнего дня они мне так говорили. Но встречаться я готов со всеми, и они [семья] будут встречаться, если это предметный разговор — пожалуйста. Я готов. У меня, правда, одно условие: на этот разговор пригласить каких-то двух известных людей из общественности, чтобы они слышали наш разговор, чтобы потом не было разночтений или разнотолков, или с разрешения коллеги записать наш разговор», — сообщил Добровинский.

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя
Общество
Фото: Пресс-служба Таганского суда / РИА Новости

12 июня Михаил Ефремов опубликовал видео, в котором извинился перед семьей погибшего, и сообщил, что готов помочь ей «всеми средствами», если те окажутся готовы принять эту помощь. «Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», — сказал Ефремов.

Адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова, сообщил РБК, что близкие погибшего мужчины не принимают извинения Ефремова и намерены добиваться справедливого наказания для актера в суде. «Семья приняла решение не брать ни одной копейки, в случае если им какие-то деньги будут предложены со стороны артиста», — говорил адвокат еще до записи обращения. Позднее, 15 июня, он подтвердил, что члены семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не приняли извинений актера, считают их запоздалыми и не намерены принимать компенсацию. В частности, об этом заявил брат погибшего Валерий.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль под его управлением выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. В результате аварии Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Экспертиза показала, что актер сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения, в его крови также были обнаружены следы наркотиков. Ему грозит до 12 лет колонии. Суд выбрал актеру в качестве меры пресечения домашний арест.

Авторы: Екатерина Костина, Георгий Тадтаев
Теги: Михаил Ефремов, ДТП, моральный ущерб
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