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Авария с участием Ефремова ,  
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Экс-полковник ФСИН назвал возможные условия содержания Ефремова в колонии

Актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве, в случае обвинительного приговора будет отбывать срок в колонии-поселении. Такое мнение интервью «Комсомольской правде» выразил полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко.

По его словам, большинство заключенных, отбывающих наказание, трудятся на территории исправительного учреждения. Зачастую они трудятся на поле в местных совхозах.

«Ефремова туда вряд ли отправят. И лес он пилить не будет. Человек же на пенсии. Он может быть библиотекарем. Сидеть, заполнять карточки, выдавать «Остров сокровищ» или «Трех мушкетеров» для чтения. Можно, конечно, вообще ничего не делать. Но от скуки ты сойдешь с ума», — предположил Макиенко.

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Он напомнил, что в отличие от обычной тюрьмы у заключенных колонии-поселения есть деньги, и они могут их свободно тратить.

«Ну, водочки или коньячку он себе не купит. Тут придется остепенится. Возможно, Ефремова суд вообще отправит на принудительное лечение от алкоголизма. А вот еду из ресторана вполне получится заказать. Вкусный стейк, шашлычок грузинский или салат «Цезарь». Все же оформляется по телефону или онлайн», — заявил полковник.

По его словам, у заключенных есть возможность пользоваться мобильными телефонами, однако в определенное время их необходимо сдавать. Также полковник предположил, что у Ефремова будет доступ к ноутбуку, где он сможет читать новости и смотреть фильмы, а также смотреть телевизор.

Полковник также предположил, что родственникам Ефремова разрешать его навещать. В случае, если актер «будет себя хорошо вести», его отпустят на свободу досрочно, отметил полковник.

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ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу, где он столкнулся с фургоном Lada, водитель которого работал курьером по доставке продуктов интернет-магазина «Деликатеска.ру». Водитель Lada получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Однако на следующий день он скончался.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Как показала экспертиза, Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Впоследствии в рамках дела завели новое уголовное дело — по ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

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Накануне Ефремов записал видеообращение, в котором он попросил прощения у родственников погибшего. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего, заявил, что его родные не приняли извинения актера, посчитав их запоздалыми. Адвокат отметил, что представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Брат погибшего сообщил, что семья также не намерена принимать денежную компенсацию от актера.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, колония, ФСИН
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