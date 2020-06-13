Ефремов исключил использование связей и знакомств в деле о ДТП

Актер Михаил Ефремов, попавший в аварию в центре Москвы, заявил, что не намерен «отмазываться», чтобы избежать ответственности.Запись видеообращения Ефремова опубликована на YouTube-канале «Гражданин поэт».

«Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться, включать какие-то свои связи или знакомства я не собираюсь и не буду», — сообщил Ефремов.

Кроме того, «все всё видели», отметил актер. «Да и я видел, когда проспался и отошел от шока», — добавил он.

Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве 8 июня. Автомобиль столкнулся с фургоном Lada, из-за чего водитель фургона получил многочисленные травмы. Позднее мужчина умер в больнице.