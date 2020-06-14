Гоша Куценко вступился за актера Ефремова после смертельного ДТП

Российский актер Гоша Кученко вступился за актера Михаила Ефремова, который стал соучастником ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве. Об этом Куценко написал в Instagram.

«Дорогой Миша. Случилась трагедия. Но, сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение. Пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя. Кто добивает тебя — Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это. «Не суди, да не судим, будешь» — слова, которые твержу себе. Жизнь продолжается», — написал актер.

Помимо этого, он выразил соболезнования родным погибшего в ДТП Сергея Захарова.

«Светлый был человек и останется в памяти таким. И нам всем, твоим друзьям и близким, соболезную», — добавил Куценко.

Накануне Ефремов выступил с видеобращением, в котором он попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. По словам адвоката Александра Добровинского, извинения семья погибшего не приняла извинения актера и сочла их запоздалыми. Брат погибшего также заявил, что семья не собирается принимать денежную компенсацию от актера.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. В результате водитель отечественного автомобиля получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. На следующий день он скончался.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Экспертиза после аварии показала, что Ефремов был пьян и принимал наркотики. 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Впоследствии в рамках дела было возбуждено новое уголовное дело — по ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).