Рената Литвинова поддержала Ефремова после смертельного ДТП

Актриса Рената Литвинова призвала проявить милосердие в отношении актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП на Садовом кольце с его участием. Об этом она написала в Instagram.

По словам Литвиновой, она не раз подвергалась травле с самого детства. Она отметила, что в случае с Ефремовым люди «травят и добивают упавшего».

«Это драма для всех сторон — с ним тоже случилось горе — да, я про Милосердие», — написала Литвинова.

8 июня на Смоленской площади в Москве автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого позднее скончался в больнице. В прокуратуре сообщили, что артист находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.