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Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения Ефремову 9 июня

Автомобиль Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова на стоянке УВД по ЦАО главного управления МВД России по Москве
Автомобиль Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова на стоянке УВД по ЦАО главного управления МВД России по Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Таганский районный суд Москвы 9 июня рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения актеру Михаилу Ефремову после смертельного ДТП с его участием. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

По ее словам, ходатайство следствия еще не поступило, какую меру пресечения будут требовать Ефремову, неизвестно.

Ранее правоохранительные органы задержали Михаила Ефремова как подозреваемого в совершении смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве.

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Михаил Ефремов (справа), вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Москве

Авария с участием актера произошла вечером 8 июня. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Утром 9 июня он умер.

После смерти пострадавшего дело против Ефремова переквалифицировали на п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Если суд признает актера виновным, то ему, согласно законодательству, назначат срок от пяти до 12 лет лишения свободы.

Адвокат актера сообщил, что тот признал вину.

Теги: Михаил Ефремов, суд, мера пресечения
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