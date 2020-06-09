Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения Ефремову 9 июня

Автомобиль Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова на стоянке УВД по ЦАО главного управления МВД России по Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Таганский районный суд Москвы 9 июня рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения актеру Михаилу Ефремову после смертельного ДТП с его участием. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

По ее словам, ходатайство следствия еще не поступило, какую меру пресечения будут требовать Ефремову, неизвестно.

Ранее правоохранительные органы задержали Михаила Ефремова как подозреваемого в совершении смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве.

Авария с участием актера произошла вечером 8 июня. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Утром 9 июня он умер.